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WarlockRus
Собственно после обновления на версию 7.5.3735.56 (Stable channel) (64 бита) пропала функция закрытия вкладок колесиком мыши, а так же переход по ссылками таким способом.
Можно ли как-то вернуть сабж и убрать эту извращенную прокрутку по нажатию на колесико?
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sedative29rus
@WarlockRus said in Закрытие вкладок\переход по ссылкам колесиком мыши:
после обновления на версию 7.5.3735.56 (Stable channel) (64 бита) пропала функция закрытия вкладок колесиком мыши, а так же переход по ссылками таким способом
Не наблюдаю такого у себя. Всё работает как прежде