Собственно после обновления на версию 7.5.3735.56 (Stable channel) (64 бита) пропала функция закрытия вкладок колесиком мыши, а так же переход по ссылками таким способом.

Можно ли как-то вернуть сабж и убрать эту извращенную прокрутку по нажатию на колесико?