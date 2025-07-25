Сегодня, можно группировать вкладки в Окнах, Пространствах, Группах, в группе Закрепленных вкладок, но можно добавить и еще один вид группировки, который можно было-бы назвать например Наборами и т.д.

Суть которого такая-же группировка, но с возможностью включения одной и той-же вкладки в разные группы - например, когда одна и тажа вкладка с Web-страницей электронной почты будет включена в разные тематические Наборы - группы, в которых она может быть востребована.

Таким образом, можно будет создавать тематические Группы (Наборы) вкладок, более гибко настраивая их состав под запросы Пользователя - своеобразный аналог группировки по Хэш-тэгам.

Еще одним примером, является Размещение вкладок, которое можно создавать из вкладок одновременно находящихся как в Размещении, так и в своих группах.

Это позволит собрать вкладки в Дополнительные Группы (Наборы) из различных Окон, Групп, Пространств - устанавливая дополнительные взаимосвязи.

Думаю, что такая функция для работы с вкладками может быть востребована.

В сочетании с традиционной иерархической группировкой, появится большая гибкость в работе с вкладками.

А учитывая, появившиеся возможности Боковой панели вкладок, такая возможность может быть реализована в Дополнительном разделе для таких групп Боковой панели вкладок.