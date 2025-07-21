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Помогите понять логику пространств, синхронизации и сессий.
У меня есть пара сотен открытых страниц. Например по теме велосипедов. Часть страниц посвящены покупкам. Открыты сайты веломагазинов, а также торговых площадок типа Озона, Али. Сайты сгруппированы по типу покупки - аксессуары, велоодежда, запчасти. Естественно каждый тип делится на множество конкретных деталей - фонари, цепи, рюкзаки и т.д. У меня 3 монитора и мне удобно сравнивать страницы товара визуально, поэтому открыты несколько окон.
В результате - есть несколько окон, в них есть пачка групп, в каждой группе до пары десятков вкладок. Это довольно большой объем, но так как выбор идет не один день, а поиск на площадках работает по идиотски и завтра вы на те же ключевые слова вообще не найдете тот же магазин и тот же товар (все вопросы к Озонам и Алям) - приходится держать найденное и возможно подходящее (по цене, срокам, качеству) постоянно открытым.
В новом Вивальди (а у меня есть и старый, где нет пространств) - дополнительно создаются пространства типа "Вело - фонари", "Вело - рюкзаки" и т.д. Это десяток пространств - насколько я понимаю, они для этого и создавались, чтобы освобождать память от неиспользуемых групп вкладок и систематизировать открытые вкладки?
Это всё сохраняется как сессия. С Пространствами, Группами, Окнами.
Далее - я хочу закрыть текущий поиск, чтобы вернуться к нему завтра. И хочу открыть другую крупную сессию Пространств, Окон, Групп - посвящённую скажем комнатным растениям. И там тоже пара-тройка сотен страниц и тоже глобальное разделение на типы растений (дачные, комнатные, лианы, суккуленты, кусты), аксессуары (горшки, грунты, удобрения, подвесы, подставки), научные статьи, определители и т.д. Это тоже очень большой объем. Просто охрененный.
Но тут возникает вопрос.
Как мне полностью закрыть одновременно все пространства, окна и группы предыдущей темы и открыть на их место пространства. группы и окна новой темы, если
а) пространства сами не закрываются, закрыть их пачкой похоже нельзя
б) при открытии новой сессии - автоматически не закрывается предыдущая сессия, а новая открывается дополнительной пачкой окон с пачкой групп, что убивает комп насмерть.
в) если пространство групп открыто в одном окне - оно отказывается открываться в другом окне и приходится создавать новое пространство, только чтобы сравнить две страницы по одной теме на двух мониторах
Как вообще это работает???
Далее. Хочется поработав на одном компе - восстановить всю эту туеву пачку окон и групп на другом компе. Делается синхронизация. С непривычки дёргаются нервы минут 10, пока каких-то 180 вкладок (это сколько? 3-4 кб текста ссылок? перекидывается через облако 10 минут? серьёзно?) синхронизируются.
Ну ок, я вижу "синхронизированные вкладки" другого компа. Я вижу окна и группы. Но я не могу ни сохранить всю эту пачку как сессию, ни даже открыть группу, просто ткнув на нее ПКМ! Мне надо раскрыть КАЖДУЮ группу, выбрать ВСЕ вкладки этой группы вручную и нажать "открыть" - только тогда я получу эту самую группу в окне локального браузера. При этом я конечно не могу выбрать - КУДА их открыть - в какое пространство, какое окно, откроется только по дефолту в текущее окно и текущее пространство. Спасибо что хотя бы группой.
Что делать? Как закрыть всё что открыто - одной кнопкой, а не по очереди вручную? Как закрыть одной кнопкой все текущие Пространства сессии, чтобы открыть Пространства другой сессии?
Отдельная печаль оказалась в том, что новый Вивальди отказался открывать сессию от старого - он ее даже не показывает в списке сохраненных сессий (при копировании файла сессии в папку Sessions дефолтного юзера). (( Это можно победить?
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@plumbum said in Логика Пространств:
Как мне полностью закрыть одновременно все пространства, окна и группы предыдущей темы и открыть на их место пространства. группы и окна новой темы
Для начала - выставить в настройках браузера опцию "Открывать с пустой страницы". Затем закрыть браузер через меню "V" - "Выход" (или Ctrl+Q). Снова запустить браузер и выбрать нужную сессию.
Я добавлю в список запросов опцию "Закрыть текущую сессию и открыть сохранённую".
@plumbum said in Логика Пространств:
С непривычки дёргаются нервы минут 10, пока каких-то 180 вкладок (это сколько? 3-4 кб текста ссылок? перекидывается через облако 10 минут? серьёзно?) синхронизируются.
Синхронизация не всегда происходит мгновенно - по разным причинам. Мы работаем над этим.
@plumbum said in Логика Пространств:
ни даже открыть группу, просто ткнув на нее ПКМ!
В панели окон вы можете видеть все синхронизированные вкладки, окна, пространства. Выберите верхнюю папку (в моём случае - localhost.localdomain), затем откройте правой кнопкой контекстное меню и выберите "Открыть". Откроются все окна, пространства, вкладки.
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@plumbum Я думаю что такую логику тут ни кто не будет делать. Разработчики очень нежные ребята и написать пару строк кода для них непосильная задача, а тут новая логическая цепь. Мы их тут всем миром бережем. Холим и лелеем что бы они случайно не переработали лишнего.
Ну а если серьезно. То ни кто не будет ни чего исправлять. Они даже окна не могут сделать частью пространств. Мне вообще заявили что это странная мысль. Действительно. Вкладки могут быть частью открытых пространств, а вот окно с вкладками не может. Логично че. Все же работают в один монитор как меня тут пытались убедить, а тут получается что когда занимаешь каким то делом сложнее чем просмотр новостей в сети то сразу как то получается что браузер то и не готов к серьезной работе. Хотя в рекламе так и написано.
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@Shpankov Ну и видимо не один я такой неправильный с 3-мя мониторами.
@plumbum said in Логика Пространств:
У меня 3 монитора
Да если вы хотите что бы ваш браузер был в E-коммерции как основной рабочий. То там как правило пара мониторов это просто необходимость, а не блаж. Да просто тупо работать на паре удобнее. Вот люди и используют. А вот тут как раз мой вопрос и всплыл. Если бы было то о чем я вам говорил. То сейчас бы он сидел и делал то что ему нужно без особых проблем, а он идет по костылям. Что бы хоть как то получить то что нужно.
По сути ему нужно то что я предлагал. Тупо окна должны быть частью пространств и все. Он создаст себе 3 окна в пространстве "Вело 1" и все. Тоже самое с другими.
Перетаскиваешь вкладку из одного окна с пространством "Вело 1" в пустое место на экране. Появляется сообщение или зажимается кнопка не важно. "Хотите создать новое окно как часть рабочего пространства 'Вело 1'" Да / Нет.
Повторюсь. Зачатки этой системы есть в Опера. Но там конечно это косовато. Вот та фишка которую стоит запилить. Это очень удобно. Сохранение Сессии это именно сохранения, а не возможность какой то оперативной работы для удобства.
Что мы получаем? Удобство работы с огромным кол-вом вкладок путем работы с ними в рамках одного рабочего пространства.
Сейчас мы ограничены в рамках одного окна и громкое слова "Пространство" как то теряет свой смысл из за того что мы заперты в одном рабочем окне. Пространства это очень крутой инструмент. Но почему то из него делают какие то обрезанные версии.
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@Shpankov said in Логика Пространств:
Я добавлю в список запросов опцию "Закрыть текущую сессию и открыть сохранённую".
Вообще желательно иметь пункт "Закрыть текущую сессию", который возвращает нас к одному открытому окну с одной вкладкой по умолчанию и без Пространств. Я удивляюсь, почему такого пункта меню до сих пор нет.
А в Настройках нужен пункт выбора "При запуске открывать Указанную сессию", а не только Последнюю (чтобы не приходилось закрывать последнюю дополнительно перед выходом). Скажем у меня есть нужные 4-5 страниц по умолчанию и я хочу открывать на чистую именно эту сохранённую сессию. И если это чревато дублированием - значит нужен пункт меню "При выходе автоматически закрывать сессию".
Также желательно добавить в списке Пространств - кнопку [х], чтобы закрытие каждого не требовало ПКМ и выбора пункта контекстного меню с подтверждением - 4 кнопки.
Также желательно добавить пункт контекстного меню "Закрыть (или Удалить) все открытые Пространства" - чтобы это можно было сделать одним выбором, а не последовательными Меню Пространств / ПКМ / Удалить / Подтвердить.
Ну и ещё один пункт, я пока не проверил, но желательно, чтобы в разных окнах можно было открыть две разные сессии. Чтобы Пространства в этих окнах не пересекались (общим длинным списком или даже одноимёнными пространствами) и чтобы каждую из этих сессий можно было закрыть в своём окне - например просто закрытием окна вместе с открытой в нём сессией. Такое возможно в логике текущей системы? Или это можно реализовать только дополнительным сверхуровнем - введением нового Пользователя? И если только так - можно ли сделать возможность общего списка сессий для всех Пользователей, чтобы в любом из них можно было открыть любую сессию? (потому что смысл введения доп уровня именно в этом)
Ещё одно пожелание - сделать список использованных файлов, как в любом офисе и любых редакторах. Хотя бы 4, но лучше чтобы можно было задать (как в Кореле). Это списки файлов сессий (последних сохранённых или открывавшихся), можно туда же список адресов сохраняемых страниц (с указанием места сохранения, а не адреса в тырнете), ну и по идее туда же список загрузки. Но загрузки слишком часты, они вытеснят остальное, поэтому такой список желательно делить на 3 сектора - например 4 последних сессии, 4 последних страницы, 4 последних загрузки.
Тогда с сессиями было бы проще работать - открыв меню и сразу ткнув на нужную, не лазя в субменю - V / Файл / Открыть сессию /выбрать... А тычок в файл загрузки или сохраненной страницы открывал бы их местоположение, либо самую сохраненную страницу в браузере.
А если разрабы считают что это перегрузит визуально меню - сделать это опционально в Настройках. С выбором количества файлов в каждом из трех секторов от 4 до 20 например. Не каждому нужны списки сохранённых страниц или сессий - сделать возможность отключить эти два сектора списка файлов, но все делают загрузки, а лазить в Загрузки каждый раз не всегда удобно - в меню V список более компактный, простой текстовый.
А! И ещё один важнейший пункт, который уже достал! При выборе "Сохранить сессию" - нужен список всех сохранённых сессий с возможностью перезаписать одну из них поверх, а не задавать заново имя, вспоминая его на память!
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@Shpankov said in Логика Пространств:
Для начала - выставить в настройках браузера опцию "Открывать с пустой страницы". Затем закрыть браузер через меню "V" - "Выход" (или Ctrl+Q). Снова запустить браузер и выбрать нужную сессию.
А тут - облом.
Выбор данного пункта меню отключает Пространства вообще. И потом они включаются только принудительно, загрузкой Сессии с Пространствами и ответом на вопрос - хотим ли мы их включить.
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@plumbum said in Логика Пространств:
Вообще желательно иметь пункт "Закрыть текущую сессию", который возвращает нас к одному открытому окну с одной вкладкой по умолчанию и без Пространств.
@plumbum said in Логика Пространств:
А в Настройках нужен пункт выбора "При запуске открывать Указанную сессию"
@plumbum said in Логика Пространств:
Скажем у меня есть нужные 4-5 страниц по умолчанию и я хочу открывать на чистую именно эту сохранённую сессию.
@plumbum said in Логика Пространств:
нужен пункт меню "При выходе автоматически закрывать сессию"
@plumbum said in Логика Пространств:
Также желательно добавить пункт контекстного меню "Закрыть (или Удалить) все открытые Пространства"
По всем таким предложениям нужно отправлять баг-репорты. Или как минимум ставить на голосование здесь.
@plumbum said in Логика Пространств:
Ну и ещё один пункт, я пока не проверил, но желательно, чтобы в разных окнах можно было открыть две разные сессии. Чтобы Пространства в этих окнах не пересекались (общим длинным списком или даже одноимёнными пространствами) и чтобы каждую из этих сессий можно было закрыть в своём окне - например просто закрытием окна вместе с открытой в нём сессией. Такое возможно в логике текущей системы? Или это можно реализовать только дополнительным сверхуровнем - введением нового Пользователя? И если только так - можно ли сделать возможность общего списка сессий для всех Пользователей, чтобы в любом из них можно было открыть любую сессию? (потому что смысл введения доп уровня именно в этом)
Есть профили - кнопка справа вверху. Каждый профиль может иметь свои пространства, окна, пароли, Cookies и т.д. Это фактически запуск браузера с отдельным профилем, никак не связанным с основным. Переключаться между профилями можно не закрывая браузер.
@plumbum said in Логика Пространств:
Ещё одно пожелание - сделать список использованных файлов, как в любом офисе и любых редакторах. Хотя бы 4, но лучше чтобы можно было задать (как в Кореле). Это списки файлов сессий (последних сохранённых или открывавшихся), можно туда же список адресов сохраняемых страниц (с указанием места сохранения, а не адреса в тырнете), ну и по идее туда же список загрузки.
Спорная идея, учитывая, что все сохранённые сессии есть в своём списке, все загрузки сохраняются в списке загрузок, и везде есть поиск. Сохранённые страницы тоже есть в списке загрузок, с указанием папки, куда сохранена.
@plumbum said in Логика Пространств:
Тогда с сессиями было бы проще работать - открыв меню и сразу ткнув на нужную, не лазя в субменю - V / Файл / Открыть сессию /выбрать...
Вы можете создать цепочку команд из одной команды "Открыть сессию". Затем в режиме редактирования, например, адресной панели поместить кнопку с этой командой прямо в интерфейс. Одно нажатие - у вас откроется список сохранённых сессий. На кнопку можно назначить свою иконку в настройках темы оформления.
@plumbum said in Логика Пространств:
При выборе "Сохранить сессию" - нужен список всех сохранённых сессий с возможностью перезаписать одну из них поверх, а не задавать заново имя
Тоже нужен такой запрос через баг-репорт.
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@ZeoNish said in Логика Пространств:
Тупо окна должны быть частью пространств и все.
Сами пространства и есть окна. С возможностью быстро между ними переключаться. Это фактически окна с собственными именами.
Для более сложной иерархии есть профили, где можно иметь и кучу пространств, и кучу окон.
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@Shpankov said in Логика Пространств:
@ZeoNish said in Логика Пространств:
Тупо окна должны быть частью пространств и все.
Сами пространства и есть окна. С возможностью быстро между ними переключаться. Это фактически окна с собственными именами.
Для более сложной иерархии есть профили, где можно иметь и кучу пространств, и кучу окон.
Понятно, что реализация сесий соответствует какому-то выбраному принципу. Но, к сожалению, этот принцип несколько не соответствует той логике, которую ожидают пользователи.
К примеру - чего ожидал бы я:
вот у меня есть открытый браузер, в нем какие-то настройки, какие-то пространства, какие-то вкладки.
Сохраняя сессию я ожидаю , что это будет слепок того, что было перед сохранением. Открывая сессию ожидаю, что текущее состояние никуда не денется, а откроется паралельно окно с сохраненной сессией. Которое никак не повлияет на текушее состояние (основное окно). И которе можно открывать при необходимости много раз просто восстановив сессию. (да, похоже на "профили" на минималках)
Вот это я ожидаю, а получаю то, что у вас вышло. Отсюда и непонятки и претензии.
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@gozhiy said in Логика Пространств:
Сохраняя сессию я ожидаю , что это будет слепок того, что было перед сохранением.
Так и есть.
@gozhiy said in Логика Пространств:
Открывая сессию ожидаю, что текущее состояние никуда не денется, а откроется паралельно окно с сохраненной сессией.
Сессия - это не только окно, это все пространства, все окна. Так что открывая сессию при уже открытых окнах и пространствах, вы добавляете к уже открытым те, что сохранены в сессию. Всё вполне логично.
@gozhiy said in Логика Пространств:
Вот это я ожидаю, а получаю то, что у вас вышло.
У нас вышло очень неплохо, на мой взгляд.
Далее, по вашему ожиданию.
Как я понял, вы привыкли работать с окнами. И вот есть у вас окно, в котором у вас открыто много вкладок. Вы его можете сохранить, как сессию. Только это одно окно только с этими вкладками. Соответствующая опция есть при сохранении сессии.
Далее, если у вас уже открыто окно с другими вкладками, и вам понадобилась та, сохранённая сессия, вы её просто открываете и всё - она открывается в отдельном от основного окне. Поработали с ней и закрывайте - основное окно с вкладками остаётся нетронутым.
Разве вам не это нужно?
Ну, а если у вас сохранено в сессию вообще всё, что открыто в браузере - все окна, пространства, то и при открытии этой сессии они все будут восстанавливаться. А как иначе-то?
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@Shpankov said in Логика Пространств:
Ну, а если у вас сохранено в сессию вообще всё, что открыто в браузере - все окна, пространства, то и при открытии этой сессии они все будут восстанавливаться. А как иначе-то?
По моему, как раз в "окнах" и проблема. У нас есть три основных сущности, которыми мы работаем : профили, окна, вкладки+пространства окон. Если в сессию сохранять все, что есть в профиле, то восстановив сессию получим смесь из сессии и текущего состояния. Выходом мне видится - сессия должна содержать одно окно. Если кому-то надо больше, это уже будет новая сущность, условно назовем ее "сессия-профиль".
@Shpankov said in Логика Пространств:
Как я понял, вы привыкли работать с окнами.
Как раз нет. Мне достаточно основного окна.
@Shpankov said in Логика Пространств:
И вот есть у вас окно, в котором у вас открыто много вкладок. Вы его можете сохранить, как сессию. Только это одно окно только с этими вкладками. Соответствующая опция есть при сохранении сессии.
То что мне нужно получается, если сначала открыть новое окно - туда продублируется текущее. После этого сохранить его как сессию. И эта сессия действительно открывается в новом окне.
Т.е. достаточно совсем немного допилить функционал, чтобы оно работало по-человечески. Или хотя бы сделать, чтобы нужный вариант настраивался по-умолчанию.
Кстати - а нет настроек - что нужно переносить в новое окно? Может, мне не нужны все пространства, закрепленные и открытые табы?
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@gozhiy said in Логика Пространств:
То что мне нужно получается, если сначала открыть новое окно - туда продублируется текущее. После этого сохранить его как сессию. И эта сессия действительно открывается в новом окне.
Т.е. достаточно совсем немного допилить функционал, чтобы оно работало по-человечески. Или хотя бы сделать, чтобы нужный вариант настраивался по-умолчанию.
Оно и работает по-человечески.
Вы работаете в окне с вкладками, затем всё окно сохраняете, как сессию. В следующий раз оно у вас и откроется, как отдельное окно с этими вкладками. Не надо дополнительно открывать какие-то окна.
@gozhiy said in Логика Пространств:
Кстати - а нет настроек - что нужно переносить в новое окно?
Не надо ничего никуда переносить. Вы просто открываете сессию - она откроется в новом окне.
Если вы хотите отредактировать сохранённую сессию, то есть соответствующая опция в боковой панели сессий - вы там можете удалять ненужные пространства, окна и вкладки, перетаскивать из одной сессии в другую.
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@Shpankov said in Логика Пространств:
Есть профили - кнопка справа вверху
Да, профили это хорошо. Если бы они включались в общую иерархию, а не были бы изолированными (по логике использования профилей).
Но.
Каждый дополнительный профиль требует:
- Установки копии всех тех же расширений
- Копию всех баз - паролей, автоформ и прочего мусора
- Вручную копируемых в него сессий
В результате - каждая папка нового профиля весит от 300 до 800 Мб. 4 профиля = 2 Гб ни с чего распухшего браузера. Плюс гемор с ручным перетаскиванием сессий.
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@Shpankov said in Логика Пространств:
В панели окон вы можете видеть все синхронизированные вкладки, окна, пространства. Выберите верхнюю папку (в моём случае - localhost.localdomain), затем откройте правой кнопкой контекстное меню и выберите "Открыть". Откроются все окна, пространства, вкладки.
Попробовал так сделать. И потом ждал полчаса, пока он пооткрывает 180 вкладок в 5 окнах и прогрузит их все.
Почему нет возможности "Открыть в пассивном режиме без загрузки содержимого", чтобы начать работу сразу?
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kurai Moderator Translator
@plumbum said in Логика Пространств:
Почему нет возможности "Открыть в пассивном режиме без загрузки содержимого", чтобы начать работу сразу?
Эта функция не помогает?
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Искренне не понимаю зачем вам вообще сессии? В вашем конкретно случае. Задача вроде понятна мне. Если их использовать как костыль то наверное да. По сути то что вам нужно реализуется через пространства. Но только пространства не умеют в себе нести именно окна с вкладками. 1 Окно = 1 Открытое пространство и не как иначе.
Он вам просто не даст открыть >_< Хотя вот же оно. Та самая логика о которой я говорил. Вот тот идентификатор по которому программа понимает что уже открыто такое же пространство. Но привязать это окно по этому же идентификатору они блин не могут...
То что вы хотите придется реализовывать либо недоделанными функциями через "безграничные" пространства. (Кои таковыми не являются)
Либо через костыли в сессиях. но при открытии сессии браузер будет загружать все вкладки и сохранять их вам придется ручками.
Сессии это аналог резервного копирования, а не постоянный инструмент для работы. Ну а пространства это именно нужный инструмент для работы но он тупо недоделан и доделывать они его не особо хотят. Ну как минимум со слов местного голова разработчиков в лице Шпанкова. По сути это тот функционал который сильно упростит работу с большим кол-вом вкладок. Так как. Мы не будем заперты в одном окне. Вкладки "засыпают" если сменить пространство и не использовать то вкладки потребляют минимум. Но они открыты уже. По ним возможет поиск (было бы не плохо сделать поиск по открытым вкладкам в текущем пространстве без входа куда либо) Они сохраняются и синхронизируются полностью и без проблем. Я искренне не понимаю почему данный потенциал не видят в упор. Это же так логично. Кривая(а скорее скудная) логика не позволяет нормально работать с пространствами.
Перетащив вкладку из окна с пространством работа мы получаем что вкладка становится частью просто окна экспрес панель. Которую я в принципе не использую и она не нужна. Но это Пространство по умолчанию и его удалить нельзя. Так что вы работаете внутри безграничного пространства но только внутри одного рабочего окна за которым безграничность заканчивается.
По сути для вашей работы нет тут функций. Что бы удобно работать с большим кол-вом вкладок.
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@ZeoNish said in Логика Пространств:
и доделывать они его не особо хотят. Ну как минимум со слов местного голова разработчиков в лице Шпанкова.
Вы снова пишете ерунду. Я такого не говорил. Все функции браузера развиваются, и пространства тоже. Поэтому все пожелания по улучшению нужно отправлять через форму баг-репортов. Чтобы разработчики как минимум знали, что вы хотите.
@ZeoNish said in Логика Пространств:
Перетащив вкладку из окна с пространством работа мы получаем что вкладка становится частью просто окна экспрес панель. Которую я в принципе не использую и она не нужна. Но это Пространство по умолчанию и его удалить нельзя. Так что вы работаете внутри безграничного пространства но только внутри одного рабочего окна
Вы можете создавать сколь угодно много окон. Они все будут равноправны с пространствами. Потому что пространства - это и есть окна, только тематические. Точно так же вы любое окно с вкладками можете превратить в пространство. Пространства расширяют возможности работы с окнами браузера.
А вот вы хотите окна внутри окон. Это уже следующий уровень вложения. Который в итоге приведёт к геометрической прогрессии в усложнении логики работы с этими субокнами. Вы просто рассматриваете свой вариант, но не учитываете, что пользователи будут использовать эти функции по-другому.
Пространства - это тематические окна. У них есть свой интерфейс управления для удобства и быстроты доступа к ним. Это и есть их функциональность. Если вам нужны субокна - т.е. окна, связанные с определённым пространством, вы просто можете их трансформировать в другие пространства, давая понятное имя. Например, для основного пространства "Работа", для связанного пространства "Работа/JS", для другого "Работа/CSS" и т.д. Так вы будете понимать, что это суб-пространства, связанные с основным пространством.