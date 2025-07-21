Помогите понять логику пространств, синхронизации и сессий.

У меня есть пара сотен открытых страниц. Например по теме велосипедов. Часть страниц посвящены покупкам. Открыты сайты веломагазинов, а также торговых площадок типа Озона, Али. Сайты сгруппированы по типу покупки - аксессуары, велоодежда, запчасти. Естественно каждый тип делится на множество конкретных деталей - фонари, цепи, рюкзаки и т.д. У меня 3 монитора и мне удобно сравнивать страницы товара визуально, поэтому открыты несколько окон.

В результате - есть несколько окон, в них есть пачка групп, в каждой группе до пары десятков вкладок. Это довольно большой объем, но так как выбор идет не один день, а поиск на площадках работает по идиотски и завтра вы на те же ключевые слова вообще не найдете тот же магазин и тот же товар (все вопросы к Озонам и Алям) - приходится держать найденное и возможно подходящее (по цене, срокам, качеству) постоянно открытым.

В новом Вивальди (а у меня есть и старый, где нет пространств) - дополнительно создаются пространства типа "Вело - фонари", "Вело - рюкзаки" и т.д. Это десяток пространств - насколько я понимаю, они для этого и создавались, чтобы освобождать память от неиспользуемых групп вкладок и систематизировать открытые вкладки?

Это всё сохраняется как сессия. С Пространствами, Группами, Окнами.

Далее - я хочу закрыть текущий поиск, чтобы вернуться к нему завтра. И хочу открыть другую крупную сессию Пространств, Окон, Групп - посвящённую скажем комнатным растениям. И там тоже пара-тройка сотен страниц и тоже глобальное разделение на типы растений (дачные, комнатные, лианы, суккуленты, кусты), аксессуары (горшки, грунты, удобрения, подвесы, подставки), научные статьи, определители и т.д. Это тоже очень большой объем. Просто охрененный.

Но тут возникает вопрос.

Как мне полностью закрыть одновременно все пространства, окна и группы предыдущей темы и открыть на их место пространства. группы и окна новой темы, если

а) пространства сами не закрываются, закрыть их пачкой похоже нельзя

б) при открытии новой сессии - автоматически не закрывается предыдущая сессия, а новая открывается дополнительной пачкой окон с пачкой групп, что убивает комп насмерть.

в) если пространство групп открыто в одном окне - оно отказывается открываться в другом окне и приходится создавать новое пространство, только чтобы сравнить две страницы по одной теме на двух мониторах

Как вообще это работает???

Далее. Хочется поработав на одном компе - восстановить всю эту туеву пачку окон и групп на другом компе. Делается синхронизация. С непривычки дёргаются нервы минут 10, пока каких-то 180 вкладок (это сколько? 3-4 кб текста ссылок? перекидывается через облако 10 минут? серьёзно?) синхронизируются.

Ну ок, я вижу "синхронизированные вкладки" другого компа. Я вижу окна и группы. Но я не могу ни сохранить всю эту пачку как сессию, ни даже открыть группу, просто ткнув на нее ПКМ! Мне надо раскрыть КАЖДУЮ группу, выбрать ВСЕ вкладки этой группы вручную и нажать "открыть" - только тогда я получу эту самую группу в окне локального браузера. При этом я конечно не могу выбрать - КУДА их открыть - в какое пространство, какое окно, откроется только по дефолту в текущее окно и текущее пространство. Спасибо что хотя бы группой.

Что делать? Как закрыть всё что открыто - одной кнопкой, а не по очереди вручную? Как закрыть одной кнопкой все текущие Пространства сессии, чтобы открыть Пространства другой сессии?

Отдельная печаль оказалась в том, что новый Вивальди отказался открывать сессию от старого - он ее даже не показывает в списке сохраненных сессий (при копировании файла сессии в папку Sessions дефолтного юзера). (( Это можно победить?