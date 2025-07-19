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vintranokto
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что это значит?
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sedative29rus
@vintranokto said in что это:
что это значит?
Это значит что
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@vintranokto
если это был ваш пост, и вы уверены, что это не спам, - обращайтесь к модератору, иногда бывают ложные срабатывания антиспам-защиты форума.
Если речь о ру-секторе форума, то - к ув. @kurai
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vintranokto
@far4 Я хотел челу ответить который на мой пост сообщение написал, но мне выдает вот это. Я перешёл по ссылке, это типичный сайт бездарей которые ничего не умеют, а-ля Lingvanex или Recaptha - то есть некуда обратиться по поводу вот таких вот замечательных срабатываний. На сайте буквально написано 99,9 % срабатываний на спам:))))))))
Вот бывает да какая то поддержка есть и если какая то проблема всегда можно решить, но когда никакой связи нету то
это действительно ужасно, помню как я на какой то сайт не мог зайти сутки потому что капча не решалась.