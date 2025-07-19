Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera
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Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera
там где пустое место нажать СКМ и новая вкладка создается, чтобы не целиться каждый раз на крестик. Жестами не нравится, привык как в Firefox, тем более это действие ничего не делает и ничем не занято.
Тем более СКМ так работает когда вкладки сбоку
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/* Создание Вкладки - кликом СКМ по панели вкладок */ #tabs-container>.resize {-webkit-app-region: no-drag;}
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@coleslaw Когда-то (а точнее в 18 году) написал пост https://forum.vivaldi.net/topic/28485/новый-таб-по-даблклику-на-кепшен
на аналогичную тему.
Может, подскажете, как через CSS это можно реализовать?
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Было-бы удобным, если-бы можно было назначить команды на среднюю клавишу.
Такое предложение рассматривается в этой теме:
https://forum.vivaldi.net/topic/90887/добавить-настройку-действий-средней-кнопки-мыши
Конечно, хотелось-бы чтобы также была возможность назначить несколько команд на среднюю клавишу мышки, которые бы сменялись, в зависимости от области - элемента меню над которыми находится указатель курсора.
Именно так все и работает сейчас, когда при нажатии средней кнопки, над web-страницей, работает одна команда, над ссылкой другая, над панелью вкладок третья и т.д.
Но нет возможности изменения назначенных команд, для различных областей.
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че-то не работает css
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sedative29rus
@Virkoe said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:
Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок
Забавную штуку обнаружил. У меня так новая вкладка открывается, поэтому удивился обсуждению.
Проверил на чистом профиле - не открывается.
Прошерстил свои CSS - в них ничего связанного не нашёл.
В общем. Если в чистом браузере удалить вот этот элемент через редактор панели
То вкладки начнут открываться кликом СКМ по пустому месту на панели вкладок.
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@sedative29rus
да работает до первого перезапуска, потом опять не работает. И СКМ плохо срабатывает, если слишком к краю жмешь у верха или низа у панели
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@Virkoe said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:
работает до первого перезапуска
Действительно.
Ну какие-то чудеса здесь. У меня на рабочем профиле скм работает постоянно и давно, в винде и в линуксе.
Я попытался чистую установку привести к такому же виду, включая css- и js-модификации, настройки и т.п. - не работает
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Вообще, если подумать, то это больше похоже на баг. Если при вкладках сбоку работает, то и сверху должен.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@sedative29rus said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:
Вообще, если подумать, то это больше похоже на баг. Если при вкладках сбоку работает, то и сверху должен.
Нет, это by design.
При вкладках сбоку панель вкладок не несёт доп.функционала, а при вкладках сверху или снизу пустое пространство панели вкладок используется для перетаскивания окна.
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@Shpankov said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:
by design
тяп-ляп
Если включить системное оформление окна, то сверху появляется полоса, которую можно использовать для перетаскивания, а перетаскивание за панель вкладок выключается и начинает работать СКМ. Тут всё правильно.
Если включить классический вид меню, то сверху появляется полоса, которую можно использовать для перетаскивания, но перетаскивание за панель вкладок не выключается и СКМ не работает. Тут неправильно.
У меня же картина такая:
браузер развёрнут, я могу открыть вкладку кликом СКМ по месту между плюсиком и корзиной. При этом я могу схватить окно за самый верхний пиксель и потащить его. Окно автоматически сделается неразвёрнутым и потащится. Я так постоянно таскаю на другой монитор.
Изначально неразвёрнутое окно - да, таскается за панель вкладок и не позволяет работать скм. В принципе у меня окно всегда развёрнуто, поэтому претензий нет, но если подумать, то когда люди приходили жаловаться на зазор над вкладками в неразвёрнутом окне, им объясняли, что это необходимая вещь для перетаскивания окна. Но если таскать можно за панель вкладок, зачем зазор? И наоборот, если таскать за зазор, почему не включить СКМ на панели вкладок.
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Честно говоря, у меня вообще претензий нет, я не испытываю никаких проблем с наведением курсора на плюсик и открываю вкладки через него
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когда Vivaldi появился, СКМ прекрасно работало, значит это легко реализуется. Кому надо таскать браузер, пусть отдельно в настройках вкл галочку.
Но в Opera или Firefox браузер можно и таскать и СКМ применят на панели вкладок. Почему трудно совместить это в Vivaldi? если через СКМ никто не таскает браузер.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Virkoe said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:
когда Vivaldi появился, СКМ прекрасно работало
Никогда не работало.
Запрос на эту функцию появился в системе 18 декабря 2014 года. К сожалению, в данной реализации интерфейса невозможно одновременно сохранять "перетаскиваемость" области и назначать ей event listener - т.е. добавлять некие функции. Поэтому всё, что получилось сделать - добавить возможность создания новой вкладки по клику СКМ на панели вкладок сбоку. На панели вкладок сверху тоже можно активировать открытие новой вкладки по СКМ, но для этого нужно включить системное оформление окна: тогда перетаскиваемость передаётся заголовку окна, а на панели вкладок начинает работать СКМ.
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@Shpankov
в одной из первой версии работало, когда Вивальди только появился. Но при этом отключалось перетаскивание. Поэтому я и пишу, что надо выбор сделать в настройках, кому надо таскать браузер - пусть отдельно галочку ставит. Кто его ваще таскает, пару процентов от юзеров
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Virkoe said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:
@Shpankov
в одной из первой версии работало, когда Вивальди только появился. Но при этом отключалось перетаскивание. Поэтому я и пишу, что надо выбор сделать в настройках, кому надо таскать браузер - пусть отдельно галочку ставит. Кто его ваще таскает, пару процентов от юзеров
Посмотрите, поможет ли этот старый модификатор:
https://github.com/justdanpo/VivaldiHooks/wiki/Hooks#create-tab-with-middle-clickcss
/* Create tab with middle click on a free tabbar space */ /* Создание вкладки кликом колесом по свободной области панели вкладок */ #tabs-container>.resize { -webkit-app-region: no-drag; }