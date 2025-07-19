@ Shpankov said in Открыть новую вкладку Средней кнопкой мыши на панели вкладок, как в Firefox. Opera:

by design

тяп-ляп

Если включить системное оформление окна, то сверху появляется полоса, которую можно использовать для перетаскивания, а перетаскивание за панель вкладок выключается и начинает работать СКМ. Тут всё правильно.

Если включить классический вид меню, то сверху появляется полоса, которую можно использовать для перетаскивания, но перетаскивание за панель вкладок не выключается и СКМ не работает. Тут неправильно.

У меня же картина такая:



браузер развёрнут, я могу открыть вкладку кликом СКМ по месту между плюсиком и корзиной. При этом я могу схватить окно за самый верхний пиксель и потащить его. Окно автоматически сделается неразвёрнутым и потащится. Я так постоянно таскаю на другой монитор.

Изначально неразвёрнутое окно - да, таскается за панель вкладок и не позволяет работать скм. В принципе у меня окно всегда развёрнуто, поэтому претензий нет, но если подумать, то когда люди приходили жаловаться на зазор над вкладками в неразвёрнутом окне, им объясняли, что это необходимая вещь для перетаскивания окна. Но если таскать можно за панель вкладок, зачем зазор? И наоборот, если таскать за зазор, почему не включить СКМ на панели вкладок.