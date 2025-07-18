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原文：改进和崩溃修复 - Vivaldi Android浏览器快照3756.4
作者：Jane
2025年7月18日
更新日志：
- [地址栏]在加载页面时，重新加载按钮不会更改为X（VAB-11441）
- [下载] PDF下载不再工作（VAB-11481）
- [阅读器视图]在应用程序内置浏览器中隐藏阅读器视图横幅，添加阅读器视图切换到菜单（VAB-11445）
- [设置]“站点的黑暗主题”设置不一致（VAB-11385）
- [设置] [隐私]“不要在外部应用中打开链接”无效
- [启动页面]创建新组弹出窗口简短出现在开始页面（VAB-11102）
- [标签页]图像总是在后台标签页中打开（VAB-11345）
- [标签页]“从组中删除标签页”需要将标签页拖过按钮才能删除（VAB-11406）
- [崩溃]搜索小部件崩溃（VAB-11479）
- [崩溃] Vivaldi在将页面从隐身标签页添加到阅读清单时崩溃（VAB-11495）
- [崩溃]取消关闭栈内标签的操作使浏览器崩溃（VAB-11501）
- [Chromium]更新至138.0.7204.162：包括CVE-2025-6558的修复程序，“在 ANGLE 和 GPU 中不可信输入的不正确验证”
（机翻，人肉校订）