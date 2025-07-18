Заметил вот какую штуку: при удалении истории браузера вместе с ней удаляются и файлы cookies, хотя изначально галочка была снята. Причём сами файлы как-будто остаются на месте (счётчик не обнуляется после перезапуска), но из учётных записей почему-то выкидывает.

Такая беда у меня и на Linux, и на Android. У всех так?