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Заметил вот какую штуку: при удалении истории браузера вместе с ней удаляются и файлы cookies, хотя изначально галочка была снята. Причём сами файлы как-будто остаются на месте (счётчик не обнуляется после перезапуска), но из учётных записей почему-то выкидывает.
Такая беда у меня и на Linux, и на Android. У всех так?
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@Semenov-Sherin На 10-ке так же, при чём не из всех, и закономерности не увидел. Может из гитхаба выкинуть или из гугла, повторная чистка через пару недель может и не разлогинить. Грешил на смену geoip, но 2-3 мес. уже не менялся, на днях опять кикнуло с гитхаба( Битварден в помощь, только так нервы спасаю)
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@Lancelap ага. Меня выкинуло из ВК, яндекса, мыла и гугла. А из реддита и блюская не выкинуло.
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Тут настройки то же верные → chrome://settings/clearBrowserData ... странно, кстати с реддита меня наоборот выкидывает, регулярно
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sedative29rus
Не знаю, как это привязать к остутствию закономерности, но в целом есть такой факт, что некоторые сайты могут разлогинить, если удалить Local Storage. Т.е. куки - это не единственное место, где могут храниться данные такого плана.
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@sedative29rus а временной истории на мобильных пока нет? А то ограничить одним днем, и проблема решена.
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sedative29rus
@Semenov-Sherin там вроде есть очистка истории при выходе. Насчёт 1 дня не буду врать, в мобильной версии не шарю Может @far4 подскажет
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kurai Moderator Translator
@sedative29rus said in Удаление истории браузера и файлов cookies:
там вроде есть очистка истории при выходе.
Да, есть.