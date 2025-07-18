-
vintranokto
У меня после обновления вылезло предложение порекомендовать браузер друзьям. Вы представляете лица людей, которые забыли лишний пароль и потеряли важные закладки потому что кому то взбрело в голову сделать такой пароль обязательным? Как думаете, кто нибудь стал бы не слишком разбирающимся в компьютерах людям рекомендовать такой?
-
sedative29rus
@vintranokto said in Реклама:
забыли лишний пароль и потеряли важные закладки
Закладки хранятся локально на устройстве пользователя, их невозможно потерять, забыв пароль.
Пароль нужен для синхронизации, которая вообще никак не является системой резервного копирования.
-
vintranokto
@sedative29rus
жесткий диск был разбит, закладки остались только в облаке, но при попытке синхронизации у меня попросили вот этот самый пароль, который я никогда и не ставил
-
Semenov-Sherin
@vintranokto
Это слегка не так работает. Если у вас есть браузер с вашими данными, но вы забыли ключ шифрования, вы можете создать новый и снова загрузить данные на сервер. Это не получится сделать, если кто-то давно ушел и успел удалить браузер, но у них обычно и данных важных в нём не остаётся.
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@vintranokto said in Реклама:
жесткий диск был разбит, закладки остались только в облаке, но при попытке синхронизации у меня попросили вот этот самый пароль, который я никогда и не ставил
Попробуйте ввести такой же пароль, как от учётной записи Vivaldi.net.