@ vintranokto

Это слегка не так работает. Если у вас есть браузер с вашими данными, но вы забыли ключ шифрования, вы можете создать новый и снова загрузить данные на сервер. Это не получится сделать, если кто-то давно ушел и успел удалить браузер, но у них обычно и данных важных в нём не остаётся.