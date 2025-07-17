@ kurai said in После обновления не работает встроенный переводчик.:

Я считаю, что это была уборщица в серверной

Нет, это был кот Том, который в очередной раз загнал Джерри, куда не следует... И Джерри защищался чем мог и ронял всё вокруг. Серверные стойки тяжёлые, они подходят.