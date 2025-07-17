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vintranokto
Зачем нужен встроенный переводчик, если он не работает? Мало того, что перевод ужасный, теперь он просто не работает.
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sedative29rus
Что характерно, не работает только перевод на русский.
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@sedative29rus said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Что характерно, не работает только перевод на русский.
Да вроде работает...
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sedative29rus
@Nikolay68 said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
@sedative29rus said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Что характерно, не работает только перевод на русский.
Да вроде работает...
Теперь да, работает.
Почти выглядит так, будто жалоба на форуме фантастическим образом сработала
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kurai Moderator Translator
@sedative29rus said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
@Nikolay68 said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
@sedative29rus said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Что характерно, не работает только перевод на русский.
Да вроде работает...
Теперь да, работает.
Почти выглядит так, будто жалоба на форуме фантастическим образом сработала
Я считаю, что это была уборщица в серверной
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
На сервере переводов иногда возникают проблемы. Ждём новое оборудование.
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athlon3388
Аналогичная проблема. Любой перевод не срабатывает. Подключил VPN. Перевел с Испанского на Английский без проблем. А вот с любого языка на русский не переводит.
Санкции видимо и сюда добрались...
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@athlon3388 said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Аналогичная проблема. Любой перевод не срабатывает. Подключил VPN. Перевел с Испанского на Английский без проблем. А вот с любого языка на русский не переводит.
Санкции видимо и сюда добрались...
Никаких санкций здесь нет. Технические проблемы.
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@kurai said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Я считаю, что это была уборщица в серверной
Нет, это был кот Том, который в очередной раз загнал Джерри, куда не следует... И Джерри защищался чем мог и ронял всё вокруг. Серверные стойки тяжёлые, они подходят.
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vintranokto
@Shpankov неудивительно, это буквально ХУДШИЙ ПЕРЕВОДЧИК что я встречал, он работает отвратительно на всех устройствах. Ну, то есть работал, теперь он вообще не работает.
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Не работает.
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kurai Moderator Translator
@d723k said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Не работает.
@Shpankov said in После обновления не работает встроенный переводчик.:
Технические проблемы.
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У меня лично на момент сейчас переводчик работает.
Что касается качества перевода - я заметил, это сильно зависит от странички.
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У меня второй день не работает переводчик с англ на русский
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@NeoGuyver
Чекнул сейчас - аналогично.
Поэтому полезно на смарте поставить google translate или deepl, или букмарклетами для перевода можно пользоваться.
На десктопе, поскольку там расширения поддерживаются, можно TWP (= translate web page) использовать.