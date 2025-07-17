@ vintranokto

Это важная штука. Если пароль от учётной записи утечёт, сохранённые в ней данные останутся нетронутыми. Я бы это первым делом включал.

И я почти уверен, что тот случай, когда старый пароль "не подошёл" совпал с тем моментом, когда у браузера были проблемы с синхронизацией. Его тогда всем принудительно сбросили.

В общем я бы рекомендовал не игнорировать шифрование.