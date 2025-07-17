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Я не хочу делать никакой пароль шифрования. Уже один раз я не смог получить синхронизацию, т.к. у меня не было пароля, хотя я точно помню что когда я начал пользоваться браузером я никакой пароль шифрования не ставил. Как мне обойти это? Я не хочу ставить никакой лишний пароль помимо пароля от аккаунта.
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Может мне кто-нибудь объяснить, зачем и кому нужен этот пароль? Почему я вынужден его создавать без выбора?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@vintranokto said in Можно ли это как то обойти?:
Может мне кто-нибудь объяснить, зачем и кому нужен этот пароль? Почему я вынужден его создавать без выбора?
К сожалению - требования безопасности пользовательских данных.
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@Shpankov ладно,понятно !
прям вот ненавижу когда заставляют делать лишние пароли, пароли с заглавной буквой, пароли с цифрой, парол с символами, лучше бы сделали так чтобы с гуглом можно было аккаунт связать
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@vintranokto
Это важная штука. Если пароль от учётной записи утечёт, сохранённые в ней данные останутся нетронутыми. Я бы это первым делом включал.
И я почти уверен, что тот случай, когда старый пароль "не подошёл" совпал с тем моментом, когда у браузера были проблемы с синхронизацией. Его тогда всем принудительно сбросили.
В общем я бы рекомендовал не игнорировать шифрование.
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@Semenov-Sherin каким образом мой пароль может попасть к кому-то? И даже если это как то произойдёт, почему второй пароль этим кому то не достанется? В любом случае, я считаю что всё это шифрование должно быть опциональным.
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@vintranokto через утечки (особенно, если он везде одинаковый).
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@Semenov-Sherin да, или методом подбора, так как все мои пароли 123456789, или как этот второй пароль 123456789101112
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@vintranokto said in Можно ли это как то обойти?:
чтобы с гуглом можно было аккаунт связать
Нет, тут такой принципиальный момент, что у Вивальди всё своё и на гугль не завязано никак. Своя экосистема.
А что касается паролей...
Время идёт, требования к безопасности повышаются и становятся обязательными. 2FA, пароли приложений и т.д.
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@far4 скорей бы регистрация была по паспорту и номеру телефона, чтобы было действительно безопасно
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@far4 ну вот тут тоже есть нюансы. В Firefox ввели 2FA по почте, но заранее об этом не предупреждали, и в итоге код приходил на почту, в которую без него тупо не зайти.