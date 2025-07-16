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Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Подскажите, пожалуйста. Боковая панель постоянно отображается
и при наведении / отведении курсора не скрывается.
В чём может быть дело?
Настройки боковой панели такие:
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sedative29rus
Нажмите F4 и представьте, что это она автоматически скрылась. Как теперь вы планируете открыть её снова?
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@sedative29rus said in Не скрывается боковая панель:
Нажмите F4 и представьте, что это она автоматически скрылась
Спасибо за ответ, но можно просто сказать, что такая функция не работает в данном браузере, а не предлагать тренировать навыки фокусника и фантазёра.
Впрочем, в документации написано, что всё таки это должно работать, если моя скудная логика и фантазия неправильно поняли эту документацию, то, простите, что отнял ваше время.
https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/panels-ru/panels/
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Amney said in Не скрывается боковая панель:
Спасибо за ответ, но можно просто сказать, что такая функция не работает в данном браузере, а не предлагать тренировать навыки фокусника и фантазёра.
Впрочем, в документации написано, что всё таки это должно работать, если моя скудная логика и фантазия неправильно поняли эту документацию
Плавающая панель и автоматическое скрытие работают, как и задумано. При включении этих опций все боковые панели (закладки, заметки, загрузки и т.д.) будут открываться поверх страницы ("плавать") и автоматически скрываться при клике на любом месте вне боковой панели.
Сама панель с иконками панелей скрывается и отображается или по F4, или с помощью соответствующей кнопки в интерфейсе, или, например, с помощью переключателя боковой панели, если он активирован.
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@Shpankov said in Не скрывается боковая панель:
Плавающая панель и автоматическое скрытие работают, как и задумано. При включении этих опций все боковые панели (закладки, заметки, загрузки и т.д.) будут открываться поверх страницы ("плавать") и автоматически скрываться при клике на любом месте вне боковой панели.
понял, спасибо за ответ)
@Shpankov said in Не скрывается боковая панель:
Сама панель с иконками панелей скрывается и отображается или по F4, или с помощью соответствующей кнопки в интерфейсе, или, например, с помощью переключателя боковой панели, если он активирован.
я уже понял, что так только работает, я просто думал, что при наведении курсора панелька умеет показываться)
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Amney Нет, такого не реализовано. Много было противников выезжающих панелей при подведении курсора к краю окна браузера.
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@Shpankov said in Не скрывается боковая панель:
Нет, такого не реализовано. Много было противников выезжающих панелей при подведении курсора к краю окна браузера.
Понял, благодарю за ответ.
В таком случае, вопрос исчерпан, закройте тему, пожалуйста.