@ sedative29rus said in Не скрывается боковая панель:

Нажмите F4 и представьте, что это она автоматически скрылась

Спасибо за ответ, но можно просто сказать, что такая функция не работает в данном браузере, а не предлагать тренировать навыки фокусника и фантазёра.

Впрочем, в документации написано, что всё таки это должно работать, если моя скудная логика и фантазия неправильно поняли эту документацию, то, простите, что отнял ваше время.

https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/panels-ru/panels/