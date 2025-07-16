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Добавление к Адресной ссылке на Заметку, дополнительного Элемента адреса, позволяющего перейти к текстовому блоку в Заметке - непосредственно к месту расположения Указателя (метки).
Текст в Заметках может быть достаточно объемным, и также как в случае со страницами HTML, было-бы удобным иметь возможность ссылаться не только на саму Заметку, но и на Текст внутри заметки.
Для этого понадобится расширить Адресные Ссылки, добавив дополнительный элемент на Указатели (метки) в Заметках по аналогии с Якорными ссылками в HTML или с Закладками в Word - позволяющими перейти в случае заметок Vivaldi, к текстовому блоку внутри Заметки.
Пример:
1. Ссылка на Заметку:
vivaldi:notes/4311/
2. Ссылка на Заметку с Указателем на текстовый блок в Заметке.
vivaldi:notes/4311/#Поисковые_системы
3. Элемент адресной ссылки - Указатель <#Поисковые_системы> - внутри Заметки
Текст Заметки:
Поиско́вая систе́ма (жарг. поискови́к) или поиско́вый движо́к (англ. search engine) — алгоритмы и реализующая их совокупность компьютерных программ ... <#Поисковые_системы> <--- Указатель Google.com Yandex.ru Bing.com Baidu.com Yahoo.com
После нажатия на ссылку:
vivaldi:notes/4311/#Поисковые_системы
Происходит переход к текстовому блоку, на который указывает указатель <#Поисковые_системы>, в тексте заметки.