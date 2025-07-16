Добавление к Адресной ссылке на Заметку, дополнительного Элемента адреса, позволяющего перейти к текстовому блоку в Заметке - непосредственно к месту расположения Указателя (метки).

Текст в Заметках может быть достаточно объемным, и также как в случае со страницами HTML, было-бы удобным иметь возможность ссылаться не только на саму Заметку, но и на Текст внутри заметки.

Для этого понадобится расширить Адресные Ссылки, добавив дополнительный элемент на Указатели (метки) в Заметках по аналогии с Якорными ссылками в HTML или с Закладками в Word - позволяющими перейти в случае заметок Vivaldi, к текстовому блоку внутри Заметки.

Пример:

1. Ссылка на Заметку:

vivaldi:notes/4311/

2. Ссылка на Заметку с Указателем на текстовый блок в Заметке.

vivaldi:notes/4311/#Поисковые_системы

3. Элемент адресной ссылки - Указатель <#Поисковые_системы> - внутри Заметки

Текст Заметки:

Поиско́вая систе́ма (жарг. поискови́к) или поиско́вый движо́к (англ. search engine) — алгоритмы и реализующая их совокупность компьютерных программ ... <#Поисковые_системы> <--- Указатель Google.com Yandex.ru Bing.com Baidu.com Yahoo.com

После нажатия на ссылку:

vivaldi:notes/4311/#Поисковые_системы

Происходит переход к текстовому блоку, на который указывает указатель <#Поисковые_системы>, в тексте заметки.