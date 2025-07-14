http://avrproject.ru/ не переключаются страницы. Адресс страницы меняется в строке, но браузер упорно отображает первую

http://avrproject.ru/?page3

http://avrproject.ru/?page10 и нет никакой разницы. В других хромоподобных все ок. Да и в vivaldi раньше работало.