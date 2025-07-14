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http://avrproject.ru/ не переключаются страницы. Адресс страницы меняется в строке, но браузер упорно отображает первую
http://avrproject.ru/?page3
http://avrproject.ru/?page10 и нет никакой разницы. В других хромоподобных все ок. Да и в vivaldi раньше работало.
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said in 7.5.3735.47 Не переключает страницы:
http://avrproject.ru/ не переключаются страницы. Адресс страницы меняется в строке, но браузер упорно отображает первую
http://avrproject.ru/?page3
http://avrproject.ru/?page10 и нет никакой разницы. В других хромоподобных все ок. Да и в vivaldi раньше работало.
Извиняюсь - ошибочка вышла. Данный "дефект" проявился только при включеном VPN. Вопрос закрыт.