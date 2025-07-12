Что обрезало?

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Как обрезало?

сижу сморю .. думаю дай проверю обновление ... о .. а дай поставлю ... всё ... больше его небыло

Почему только у вас обрезало?

вот ведь вопрос ... вы ж без ножа меня режете этим вопросом (с) Груздев

Может правильнее будет понять как сделать

я ж разве против?