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черт дернул обновится ... и как обрезало.
подскажите где можно почитать про откат?
а то после переустановки 7.4 и замены папки Default он ваще грузится отказывается.
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sedative29rus
@Forvad said in 7.5 и тытуб:
черт дернул обновится ... и как обрезало
Что обрезало? Как обрезало? Почему только у вас обрезало?
Может правильнее будет понять как сделать, чтобы всё работало в 7.5, а не мучиться с даунгрейдами?
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Что обрезало?
видео
Как обрезало?
сижу сморю .. думаю дай проверю обновление ... о .. а дай поставлю ... всё ... больше его небыло
Почему только у вас обрезало?
вот ведь вопрос ... вы ж без ножа меня режете этим вопросом (с) Груздев
Может правильнее будет понять как сделать
я ж разве против?
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sedative29rus
@Forvad ну тут как обычно, надо начать с проверки ютуба на чистом профиле/чистой установке.
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kurai Moderator Translator
@Forvad said in 7.5 и тытуб:
сижу сморю .. думаю дай проверю обновление ... о .. а дай поставлю ... всё ... больше его небыло
Не восстановилась открытая ранее вкладка? Видео не сохранилось в истории браузера/ютуба? Видео больше не находится поиском ютуба?
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@kurai said in 7.5 и тытуб:
@Forvad said in 7.5 и тытуб:
сижу сморю .. думаю дай проверю обновление ... о .. а дай поставлю ... всё ... больше его небыло
Не восстановилась открытая ранее вкладка? Видео не сохранилось в истории браузера/ютуба? Видео больше не находится поиском ютуба?
все вкладки (десятка два) остались, те что не видео - открылись
хм .. да, в истории есть
главная страничка толком не открывается, ну и поиск тоже не работает
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Релиз 7.5 принес очень много сюрпризов разного рода. Синхронизируйте нужные данные (кроме настроек) и удаляйте профиль полностью.
Ничего уже в старом не поправишь. Все с нуля. При откате на 7.4 подкидывая User Data которая запускалась на 7.5 браузер не запускается.