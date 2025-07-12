Привет! Не могу понять, как работает (и работает ли) открытие поддерживаемых ссылок в приложениях. Например, открывается через браузер Google Play, но не открывается YouTube и 4PDA.

Функция, знакомая мне с Samsung Internet, очень удобна и часто мной используется для открытия сразу нужного контента в Spotify, Кинопоиске, на форуме 4PDA, в Notion, Гугл Документах, но не работает в Vivaldi. Функция "Не открывать ссылки во внешних приложениях" отключена.

В чём может быть дело?