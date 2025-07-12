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Привет! Не могу понять, как работает (и работает ли) открытие поддерживаемых ссылок в приложениях. Например, открывается через браузер Google Play, но не открывается YouTube и 4PDA.
Функция, знакомая мне с Samsung Internet, очень удобна и часто мной используется для открытия сразу нужного контента в Spotify, Кинопоиске, на форуме 4PDA, в Notion, Гугл Документах, но не работает в Vivaldi. Функция "Не открывать ссылки во внешних приложениях" отключена.
В чём может быть дело?
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@leologik
на андроид/Вивальди эта функция работает глючно, см. напр. здесь:
https://forum.vivaldi.net/topic/110054/privacy-feature-in-android-not-working-don-t-open-links-in-external-apps
Надеюсь, исправят.
Вообще говоря, в идеале было бы удобно сделать режим "всё запрещено, кроме приложений из белого списка".
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Нашёл ± удобоваримое решение через активацию поддерживаемых ссылок в настройках системы.