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Когда уже пофиксят дублирование открытых вкладок при перезапуске при обновлении?... Как бы уже достало закрывать лишние...
ВО всех пространствах !!!
Это уже жестко бесит...
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@ZeoNish said in Дублирование открытых вкладок!:
Когда уже пофиксят дублирование открытых вкладок при перезапуске при обновлении?
Никогда не сталкивался с подобным.
Есть какие-нибудь подробности?
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@Shpankov такое всегда происходит последние 2 года при восстановлении закрытых окон или сессии , если включить "рабочие пространства" и вдруг надо восстановить закрытое - все тебе труба, на линуксе/виндовс увидишь х2 вкладок и х2 "рабочие пространства"))
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@pda при перезапуске браузера видимо тот же скрипт восстановления отрабатывает и получается тоже самое.
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@Shpankov а какие подробности?!... Просто перезапустил браузер по просьбе самого браузера так как вышла новая версия.
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@Shpankov у меня такое чувство что вы используете какой то другой браузер
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@ZeoNish said in Дублирование открытых вкладок!:
у меня такое чувство что вы используете какой то другой браузер
У меня аналогичное чувство, поэтому и прошу подробности.
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@pda said in Дублирование открытых вкладок!:
такое всегда происходит последние 2 года при восстановлении закрытых окон или сессии , если включить "рабочие пространства" и вдруг надо восстановить закрытое - все тебе труба, на линуксе/виндовс увидишь х2 вкладок и х2 "рабочие пространства"))
Напишите подробнее по шагам, какие действия нужны чтобы повторить такое поведение.
Я не нашёл в BTS ни одного репорта на эту тему.
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@Shpankov Ну я написал все как было. Точнее уже не куда.
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@ZeoNish said in Дублирование открытых вкладок!:
Ну я написал все как было. Точнее уже не куда.
- Запустил браузер с чистым профилем, открыл несколько страниц в нём
- Создал два пространства, открыл другие страницы в них
- Убил процесс браузера принудительно
- Снова запустил браузер
Результат: все вкладки и пространства восстановились на своих местах. Крэшил браузер и с основного окна, и с пространств - результат одинаковый: всё на месте.
Повторю: нужны условия, при которых воспроизводится баг.
Вы сам проверяли на чистом профиле без расширений?
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@Shpankov да кто тестирование проводит на чистых браузерах? Я же сказал новая версия вышла. Я нажал перезапуск браузера и получилось то что получилось.
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@Shpankov Я об этом уже писал. Давно и по сути ни чего не поменялось. По сути это контролируемая проблема. Нужно про нее сказать разработчикам. Они просто в своем коде пройдут по цепочке восстановления вкладок. Скорее всего в ней ошибка. Она просто вызывается тогда когда вызываться не должна. Он восстанавливает вкладки которые и так уже открыты. Очевидно косяк в вызове функции которая возвращает вкладки. им будет куда виднее когда они пройдут по логической цепочке. Я не думаю что она очень сложная. Вероятнее всего тупо забыли условие добавить.
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@Shpankov вы просто говорите что такого не происходит, а тут люди на форуме уже по факту смирились с таким косяком... Косяк конечно жесткий и глупый. Но очевидно что он вашей команды разработки. Благо есть закрыть вкладки справа и слева. Я уже всегда открываю на автомате одну пустую вкладку что бы если такое происходит уже сразу было видно где конец и от куда закрывать. Еще раз скажу. Люди уже смирились даже, а вы не вкурсе этого косяка...
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@ZeoNish said in Дублирование открытых вкладок!:
вы просто говорите что такого не происходит, а тут люди на форуме уже по факту смирились с таким косяком... Косяк конечно жесткий и глупый. Но очевидно что он вашей команды разработки. Благо есть закрыть вкладки справа и слева. Я уже всегда открываю на автомате одну пустую вкладку что бы если такое происходит уже сразу было видно где конец и от куда закрывать. Еще раз скажу. Люди уже смирились даже, а вы не вкурсе этого косяка...
Ещё раз.
Для того, чтобы исправить баг - нужно знать последовательность действий, который этот баг вызывает. Ну, сказал я про эту проблему сегодня на собрании, и получил логичный вопрос - есть детали, как воспроизвести? Или хотя бы баг-репорт с описанием. Нет ни того, ни другого.
Вы всё время забываете, что проблему видят только несколько человек с неким неудачным стечением обстоятельств. Абсолютное большинство этого не видит - по разным причинам: другой стиль работы, другие настройки, другие расширения и т.д. и т.п. Почему вы думаете, что все всё видят и ничего не делают?
Есть простая и понятная процедура: если есть проблема, которая мешает - нужно о ней сообщить разработчикам. Не просто написать жалобу на форуме, а отправить баг-репорт с описанием по шагам, как получить нештатное поведение браузера. Я по вашим словам провёл тестирование и не смог добиться дублирования вкладок. Значит, есть ещё какие-то условия. Какие - я не могу догадаться сам. Не экстрасенс. Поэтому и нужна ваша помощь.