@ ZeoNish said in Дублирование открытых вкладок!:

Ну я написал все как было. Точнее уже не куда.

Запустил браузер с чистым профилем, открыл несколько страниц в нём Создал два пространства, открыл другие страницы в них Убил процесс браузера принудительно Снова запустил браузер

Результат: все вкладки и пространства восстановились на своих местах. Крэшил браузер и с основного окна, и с пространств - результат одинаковый: всё на месте.

Повторю: нужны условия, при которых воспроизводится баг.

Вы сам проверяли на чистом профиле без расширений?