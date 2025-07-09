Доброго времени суток! Заметил такую вещь: если сайт поддерживает защищённое соединение, то он редиректит с хттп на хттпс ДАЖЕ при отсутствии hsts со стороны сервера и отключенной опции OnlyHTTPS в настройках. Единственное, что помогло, так это ручное вбивание в настройках, которые дефолтные хромовые, доменов первого уровня, чтобы оно разрешило использовать незащищённое содержимое (скрин ниже) (chrome://settings/content/insecureContent/)



#вопрос: как избавиться от этой колбасы из мусора и что надо поменять в настройках (или параметрах запуска в ярлычке), чтобы оно не редиректило автоматом?

Прямо очень надо. Потому что некоторые сайты не хотят нормально грузить стили и прочее по https.