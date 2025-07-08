Добрый вечер. Браузер открывается в необходимых размерах по ширине, но чуть короче, чем нужно, по высоте. Нижний край браузера немного не достает до меню панели задач. Меня это, почему-то, дико раздражает и каждый раз приходится растягивать окно, чтобы оно заполнило все пространство, в заданных размерах. Если создать ярлык, с параметрами --window-size="2800,1408", то все открывается как надо. Только мне не удобно запускать с ярлыка. Можно эти данные как-то прописать в самом браузере, чтобы он открывался в заданных размерах?