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Добрый вечер. Браузер открывается в необходимых размерах по ширине, но чуть короче, чем нужно, по высоте. Нижний край браузера немного не достает до меню панели задач. Меня это, почему-то, дико раздражает и каждый раз приходится растягивать окно, чтобы оно заполнило все пространство, в заданных размерах. Если создать ярлык, с параметрами --window-size="2800,1408", то все открывается как надо. Только мне не удобно запускать с ярлыка. Можно эти данные как-то прописать в самом браузере, чтобы он открывался в заданных размерах?
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@pivogon said in Запуск браузера с заданными параметрами окна.:
Добрый вечер. Браузер открывается в необходимых размерах по ширине, но чуть короче, чем нужно, по высоте. Нижний край браузера немного не достает до меню панели задач. Меня это, почему-то, дико раздражает и каждый раз приходится растягивать окно, чтобы оно заполнило все пространство, в заданных размерах. Если создать ярлык, с параметрами --window-size="2800,1408", то все открывается как надо. Только мне не удобно запускать с ярлыка. Можно эти данные как-то прописать в самом браузере, чтобы он открывался в заданных размерах?
А если открывать сразу на весь экран?
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@Shpankov said in Запуск браузера с заданными параметрами окна.:
А если открывать сразу на весь экран?
У меня широкоформатный монитор и на весь экран сильно неудобно смотреть. Нашел для себя оптимальный размер, но эта пустая полоса снизу сильно раздражает.
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@pivogon
(VB-118253) The window does not save the location
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@bryk said in Запуск браузера с заданными параметрами окна.:
(VB-118253) The window does not save the location
Я понимаю, что сам он не запоминает. Возможно какие-то костыли есть.
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@pivogon said in Запуск браузера с заданными параметрами окна.:
Я понимаю, что сам он не запоминает. Возможно какие-то костыли есть.
Хотелось бы, но есть только подтвержденный баг-репорт. Кстати, если не сложно, продублируйте или ждать придется исправления черт знает сколько.
Это уже было (не помню в какой версии) и я задавался таким вопросом. Со стороны юзера не знаю как исправить.
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@bryk said in Запуск браузера с заданными параметрами окна.:
Хотелось бы, но есть только подтвержденный баг-репорт. Кстати, если не сложно, продублируйте или ждать придется исправления черт знает сколько.
Это уже было (не помню в какой версии) и я задавался таким вопросом. Со стороны юзера не знаю как исправить.
Печально. Попробую отправить баг-репорт.