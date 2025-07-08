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FrankWillisGato
Hi,
First, congrats to the VIVALDI team.
I come from Brave Nav. and this, VIVALDI it's great.
A lot of things and personalitation navigator.
I'm beginner and that ist cool,
I would like to put a clock at HOME PAGE, like other navs.
Someone know how to find it.
Thanks.
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@FrankWillisGato from https://forum.vivaldi.net/post/784955
Go to your dashboard and add a webpage widget with this URL
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FrankWillisGato
@WildEnte Thankyou Very Much !!!
GREETINGS