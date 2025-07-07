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![Не воспроизводятся видео кино на сайтах , не все видео плееры работают включаются коректно на кино сайтах . многие кино не дозагружаются в видео плеер для просмотра кино .виснет плеер ( открываю етот сайт в браузере тор , всё показывает нечего не виснет видео плеер . вис частично в vivaldi на 50 % кино .
https://gidonline.net етот сайт
пример .
https://gidonline.net/104732-otmenennyj.html
тут вис , вертится " значок колёсике " , но не дозагрузки на " значок play "
чё нужно сделать для play ?
посмотрите сайт тут много кино вис
](![URL-адрес изображения]([URL-адрес изображения]([Адрес ссылки]( Адрес ссылки))))
а нужно так 2е фото
ж
vivaldi не читает все видео плеера кино
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kurai Moderator Translator
@war9 said in Не воспроизводятся видео кино на сайтах . вис:
vivaldi не читает все видео плеера кино
Попробуйте повторить на чистом профиле. У меня нормально воспроизводится.
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а чё значит чистый профиль ?
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kurai Moderator Translator
@war9 said in Не воспроизводятся видео кино на сайтах . вис:
а чё значит чистый профиль ?
Новый профиль, без расширений, без истории, без синхронизации, без модификаций.
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Можно использовать гостевой профиль. Круглая кнопка справа вверху.
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@Shpankov понял, но vpn не могу отключить в России сайт блокирован , все другие отключил , снова вис , какието показывает , а что то вис .круглую кнопку не вижу адресная строка внизу
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@war9 said in Не воспроизводятся видео кино на сайтах . вис:
@Shpankov понял, но vpn не могу отключить в России сайт блокирован , все другие отключил , снова вис , какието показывает , а что то вис .круглую кнопку не вижу адресная строка внизу
Есть универсальная клавиша F1, после нажатия которой можно поиском найти "гостевой профиль" и как с ним работать.
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@Shpankov жму f1 появляется браузер microsoft
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sedative29rus
@Shpankov там написано о несуществующем
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@war9 said in Не воспроизводятся видео кино на сайтах . вис:
@Shpankov жму f1 появляется браузер microsoft
Какой браузер установлен по умолчанию - такой и открывается, видимо. Справку вы в нём видите?
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@sedative29rus said in Не воспроизводятся видео кино на сайтах . вис:
там написано о несуществующем
Браузер меняется быстрее, что успевают правки в справку. Постепенно обновляем. Сейчас управление профилями находится в разделе Общие.