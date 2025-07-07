![Не воспроизводятся видео кино на сайтах , не все видео плееры работают включаются коректно на кино сайтах . многие кино не дозагружаются в видео плеер для просмотра кино .виснет плеер ( открываю етот сайт в браузере тор , всё показывает нечего не виснет видео плеер . вис частично в vivaldi на 50 % кино .

https://gidonline.net етот сайт

пример .

https://gidonline.net/104732-otmenennyj.html

тут вис , вертится " значок колёсике " , но не дозагрузки на " значок play "

чё нужно сделать для play ?

посмотрите сайт тут много кино вис

](![URL-адрес изображения]([URL-адрес изображения]([Адрес ссылки]( Адрес ссылки))))

а нужно так 2е фото

ж

vivaldi не читает все видео плеера кино