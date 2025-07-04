@ nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:

После обновления до последней версии перестал запускаться. А в нем вся почта за долгое время, сохранена только локально.... Контрольные точки восстановления проблему не решили. Переустановка поверх без удаления - тоже.... Какие еще можно попробовать варианты?

Переместить старый профиль в другую папку и запустить Vivaldi с новым профилем. Если всё заработает - постепенно вернуть все важные файлы в новый профиль проверяя, не вернётся ли проблема.

Но плохо, что вы пытались восстановить по контрольным точкам - в Windows это не всегда работает корректно, файлы восстанавливаются битыми часто. Тогда их уже ничем не восстановить.