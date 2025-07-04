-
После обновления до последней версии перестал запускаться. А в нем вся почта за долгое время, сохранена только локально.... Контрольные точки восстановления проблему не решили. Переустановка поверх без удаления - тоже.... Какие еще можно попробовать варианты?
-
@nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:
После обновления до последней версии перестал запускаться. А в нем вся почта за долгое время, сохранена только локально.... Контрольные точки восстановления проблему не решили. Переустановка поверх без удаления - тоже.... Какие еще можно попробовать варианты?
Переместить старый профиль в другую папку и запустить Vivaldi с новым профилем. Если всё заработает - постепенно вернуть все важные файлы в новый профиль проверяя, не вернётся ли проблема.
Но плохо, что вы пытались восстановить по контрольным точкам - в Windows это не всегда работает корректно, файлы восстанавливаются битыми часто. Тогда их уже ничем не восстановить.
-
@Shpankov Можно инструкцию как это сделать? Переместить старый профиль (где он живет, в какой папке?), как запустить с новым профилем?
-
@nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:
@Shpankov Можно инструкцию как это сделать? Переместить старый профиль (где он живет, в какой папке?), как запустить с новым профилем?
Профиль зависит от того, как вы устанавливали. Если для всех пользователей, то он примерно в каталоге C:\Users<Имя пользователя>\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default
В общем, ищите эту папку Default.
Затем при закрытом браузере переместите её в любое другое место, после этого запустите браузер - папка профиля восстановится сама. Если после этого браузер запускается - можно при выключенном браузере постепенно добавлять папки и файлы из прошлого профиля. Закладки, настройки, пароли, папку почты и т.д.
-
Перемещение папки не решило проблему - браузер по-прежнему не запускается
-
@nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:
Перемещение папки не решило проблему - браузер по-прежнему не запускается
Проверьте - правильную ли версию установили.
Также можно переместить всю старую папку профиля в другой каталог, затем удалить браузер Vivaldi и установить начистовую. Если запустится - закрыть браузер и вернуть старую папку профиля взамен новой. Вдруг заработает.
-
Переместил папку, снес программу, установил заново - не запускается!!!
-
@Shpankov установил версию Vivaldi.7.1.3570.50.x64 - все запустилось! Хорошо дистрибутив в загрузках оставался....
Новая версия глючит!
-
@nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:
@Shpankov установил версию Vivaldi.7.1.3570.50.x64 - все запустилось! Хорошо дистрибутив в загрузках оставался....
Новая версия глючит!
Я не вижу подобных жалоб в баг-репортах. Попробуйте снова скопировать профиль в другую папку и обновите браузер.
Кстати, а в системе нет какого-нибудь антивируса, который ещё не знает про выход новой версии Vivaldi и блочит новую?
-
Аналогичная проблема. Проблема в пути установки, не хочет запускаться из Program Files, переношу папку с браузером в любое другое место и нормально запускается.
-
@FaceOff96 said in После обновления перестал запускаться браузер:
Аналогичная проблема. Проблема в пути установки, не хочет запускаться из Program Files, переношу папку с браузером в любое другое место и нормально запускается.
А как вы устанавливаете браузер?
-
@Shpankov said in После обновления перестал запускаться браузер:
@FaceOff96 said in После обновления перестал запускаться браузер:
Аналогичная проблема. Проблема в пути установки, не хочет запускаться из Program Files, переношу папку с браузером в любое другое место и нормально запускается.
А как вы устанавливаете браузер?
Установлен автономно,регулярно обновлялся и никогда никаких ситуаций не было,а сегодня обновился и возникла проблема.
-
@FaceOff96 said in После обновления перестал запускаться браузер:
@Shpankov said in После обновления перестал запускаться браузер:
@FaceOff96 said in После обновления перестал запускаться браузер:
Аналогичная проблема. Проблема в пути установки, не хочет запускаться из Program Files, переношу папку с браузером в любое другое место и нормально запускается.
А как вы устанавливаете браузер?
Установлен автономно,регулярно обновлялся и никогда никаких ситуаций не было,а сегодня обновился и возникла проблема.
Пробовали установить начистовую?
и ещё - в какой каталог устанавливали? Автономная установка, насколько я знаю, не должна попадать в Program Files.
-
@Shpankov said in После обновления перестал запускаться браузер:
Пробовали установить начистовую?
и ещё - в какой каталог устанавливали? Автономная установка, насколько я знаю, не должна попадать в Program Files.
Начистовую не пробовал. Program Files указывал при установке сам, миллион обновлений уже пережил.
-
@Shpankov Устанавливаю старый релиз - запускается ровно два раза. Новый релиз не запускается ни разу. Сообразил, переустановил старый релиз и отключил автообновление нах... - все работает исправно! Дело за малым - понять бы теперь как почту восстановить
-
@nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:
Дело за малым - понять бы теперь как почту восстановить
А разве в старом профиле почта не сохранилась?
-
@Shpankov почта - да, но нужен файл с учетными записями почты. Без него ни писем, ни учетных записей.....
Еще вопрос насчет паролей... В какой папке лежит файл .csv?
-
@nautis100 said in После обновления перестал запускаться браузер:
@Shpankov почта - да, но нужен файл с учетными записями почты. Без него ни писем, ни учетных записей.....
Еще вопрос насчет паролей... В какой папке лежит файл .csv?
Если не ошибаюсь, настройки почты должны храниться в файле Preferences, а пароли в файлах Login Data.
Пароли в .csv не хранятся. А если вы делали экспорт паролей, то файл должен лежать там, куда сохраняли.