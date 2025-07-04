@ Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:

Ну, повторю свой вопрос - что там не интуитивного? Открываете нужное меню для настройки в списке, в левом окне то, что есть сейчас, в правом то, что доступно. Перемещаете нужные пункты слева направо или справа налево. Что здесь сложного?

Для вас? наверное, ничего. Привыкли за столько то лет. Я говорю про пользователей, которые или только начали пользоваться вивальди, или раньше им не требовалось настраивать меню. Я уже немного тоже пообтесался, так что сейчас высказываю впечатление о работе с ним по памяти первого опыта. А впечатление это было не очень хорошим.

Первый раз найти нужный пункт и сделать с ним то, что хотелось удалось далеко не с первой попытки.

Это в ответ на ваш вопрос - "что здесь сложного?"

А теперь хотелось бы все-таки услышать ответ на мой - насколько сложно добавить всплывающие подсказки на пункты настройки меню?