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Пошерстил темы и по настройке пунктов меню тоже, но все же вопрос остался. После обновления пункты Закрыть вкладку/прочие/слева/справа уехали в отдельный подпункт в конце - "Закрыть" а были почти сразу вверху при нажатии ПКМ, есть варианты вернуть обратно? ОЧЕНь часто пользовался.
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С обычным меню все понятно, речь о контекстном. Как перенести эти пункты?
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kurai Moderator Translator
@Aazmandus Так, как я написал в сообщении выше:
Откройте Меню / Настройки / Внешний вид и листайте в конец списка настроек, там находится редактор меню.
Ещё можете назначить комбинацию клавиш и/или жест мышкой — так вообще не придётся открывать контекстное меню.
На скринште 1 в пункте 4 перечислены все меню, которые вы можете отредактировать под себя - как контекстные, так и основное.
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@kurai said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Мне понятна ваша попытка объяснить то шаманство, в которое вылилось функция настройки меню. Но давайте будем честными - настройка меню - это прямая дорога к алкоголизму, т.к без бутылки там делать нечего.
Вот пример из моего опыта:
На предыдущей версии я повесил эмодзи на наиболее используемые мной пункты -
"Сгруппировать ( N вкладок)"
"Удалить группу вскладок".
После обновления эмодзи пропали. Пытаюсь повесить снова. В списке не могу найти "Сгруппировать ( N вкладок)", хотя, при использовании она имеется.
Ладно, нахожу в настройках пункт "Группа" (интереса ради - что должен думать пользователь о функции этой вкладки, по вашему мнению?) Вешаю эмодзи.
В результате пункт "Группа" начинает работать и на группировку и на разгруппировку, а "Сгруппировать ( N вкладок)" пропадает вообще.
Подскажите там разработчикам, что уже давно придуманы такие штуки, как хинты. Это не панацея, но хоть что-то. Чтобы подведя в настройках к пункту меню появлялся хинт с объяснением - что делает этот пункт.
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@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Вот пример из моего опыта:
На предыдущей версии я повесил эмодзи на наиболее используемые мной пункты -
"Сгруппировать ( N вкладок)"
"Удалить группу вскладок".
После обновления эмодзи пропали. Пытаюсь повесить снова. В списке не могу найти "Сгруппировать ( N вкладок)", хотя, при использовании она имеется.
Ладно, нахожу в настройках пункт "Группа" (интереса ради - что должен думать пользователь о функции этой вкладки, по вашему мнению?) Вешаю эмодзи.
В результате пункт "Группа" начинает работать и на группировку и на разгруппировку, а "Сгруппировать ( N вкладок)" пропадает вообще.
Подскажите там разработчикам, что уже давно придуманы такие штуки, как хинты. Это не панацея, но хоть что-то. Чтобы подведя в настройках к пункту меню появлялся хинт с объяснением - что делает этот пункт.
Сделайте, пожалуйста, багрепорт.
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@kurai said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Сделайте, пожалуйста, багрепорт.
Не вижу смысла. Багрепорт на то, что куда-то пропал пункт меню? Так это совсем не главное в моем спиче. Тем более, что получившийся результат меня устраивает больше, чем использовавшийся в предыдущей версии.
О том, что настройка меню совсем не юзерфрендли а даже наоборот? Так об этом только ленивый не писал.
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@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Так об этом только ленивый не писал.
Да, но только на форуме
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@kurai said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Так об этом только ленивый не писал.
Да, но только на форуме
А где ж еще? У нас даже одна ветка форума так и называется - "Сбор пожеланий и голосование за новые функции!". И вот пожеланий набросали. Хотелось юзерам управлять пунктами меню - пожалуйста. Управлять можно - можно. А если мне не нравится сам подход в реализации управления - то какой же это баг? Это тот товарищ, который писал техзадание на реализацию, слишком креативно подошел к делу. И багрепорт тут совершенно не к месту.
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@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@kurai said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Так об этом только ленивый не писал.
Да, но только на форуме
А где ж еще? У нас даже одна ветка форума так и называется - "Сбор пожеланий и голосование за новые функции!". И вот пожеланий набросали. Хотелось юзерам управлять пунктами меню - пожалуйста. Управлять можно - можно. А если мне не нравится сам подход в реализации управления - то какой же это баг? Это тот товарищ, который писал техзадание на реализацию, слишком креативно подошел к делу. И багрепорт тут совершенно не к месту.
А что не так с редактированием меню? Какие там сложности?
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@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
А что не так с редактированием меню? Какие там сложности?
Сам способ настройки малоинтуитивный. Объяснение в хелпе куцое.
Давайте с примером:
Вот мне хочется отредактировать пункт
Смотрим хелп:
Т.е "выберите что нужно и редактируйте"
Ок. Заходим в настройки :
Из имеющегося там набора отдаленно напоминает "сгруппировать" пункт "группа"
Чего группа? Куда группа?
Ладно, это бесплатно, можно попробовать "группу".
И на мместе "Сгруппировать (4 выбраных вкладки)" появляется
Правда, все интуитивно понятно?
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@gozhiy Так это ошибка перевода. Вместо "Группа" должно быть "Группировать".
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@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@gozhiy Так это ошибка перевода. Вместо "Группа" должно быть "Группировать".
Да уж тут трудно не догадаться. Но вы почему-то снова обошли вниманием изначальный вопрос (пример был как раз для его демонстрации) - почему настройка меню настолько неинтуитивна? Почему хотя бы хинты не предусмотрели с подсказками?
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@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@gozhiy Так это ошибка перевода. Вместо "Группа" должно быть "Группировать".
Да уж тут трудно не догадаться. Но вы почему-то снова обошли вниманием изначальный вопрос (пример был как раз для его демонстрации) - почему настройка меню настолько неинтуитивна? Почему хотя бы хинты не предусмотрели с подсказками?
Ну, повторю свой вопрос - что там не интуитивного? Открываете нужное меню для настройки в списке, в левом окне то, что есть сейчас, в правом то, что доступно. Перемещаете нужные пункты слева направо или справа налево.
Что здесь сложного?
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Ну, все же настроил тут:
Если бы не изменения в меню, которые так гзацепили, то и не узнал бы о настолько богатом функционале настроек!
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@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Ну, повторю свой вопрос - что там не интуитивного? Открываете нужное меню для настройки в списке, в левом окне то, что есть сейчас, в правом то, что доступно. Перемещаете нужные пункты слева направо или справа налево.
Что здесь сложного?
Для вас? наверное, ничего. Привыкли за столько то лет. Я говорю про пользователей, которые или только начали пользоваться вивальди, или раньше им не требовалось настраивать меню. Я уже немного тоже пообтесался, так что сейчас высказываю впечатление о работе с ним по памяти первого опыта. А впечатление это было не очень хорошим.
Первый раз найти нужный пункт и сделать с ним то, что хотелось удалось далеко не с первой попытки.
Это в ответ на ваш вопрос - "что здесь сложного?"
А теперь хотелось бы все-таки услышать ответ на мой - насколько сложно добавить всплывающие подсказки на пункты настройки меню?
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@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
А теперь хотелось бы все-таки услышать ответ на мой - насколько сложно добавить всплывающие подсказки на пункты настройки меню?
А вы в контекстном меню видите всплывающие подсказки к пунктам меню?
Это же то же самое - контекстное меню в форме редактирования.
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@Shpankov И что? Это нельзя сделать вообще? Режимы то разные.
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@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Это же то же самое - контекстное меню в форме редактирования.
Представьте, что вы идете по базару и собирете бумажки с надписями на товарах. Когда на вишнях висит "Попробовать - 1 руб.", на чернике "продавец сам отешивает товар", на картошке - "50р." - вам все понятно. Но вот вы срываете эти бумажки и вклеиваете в тетрадь. А потом даете кому-то почитать. Ему все понятно будет?
Когда в контекстном меню вкладки всплывают к месту - там более менее понятно. А вот в настройках -"попробовать 1 р."
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@gozhiy said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
@Shpankov said in Контекстное меню вкладки - закрыть вкладки справа:
Это же то же самое - контекстное меню в форме редактирования.
Представьте, что вы идете по базару и собирете бумажки с надписями на товарах. Когда на вишнях висит "Попробовать - 1 руб.", на чернике "продавец сам отешивает товар", на картошке - "50р." - вам все понятно. Но вот вы срываете эти бумажки и вклеиваете в тетрадь. А потом даете кому-то почитать. Ему все понятно будет?
Когда в контекстном меню вкладки всплывают к месту - там более менее понятно. А вот в настройках -"попробовать 1 р."
Вы очень сильно преувеличиваете проблему. Там всё очевидно - слева текущее меню, справа доступные пункты. Я с первого раза понял, как это работает.
А если кто-то не понял сразу и потратил некоторое время на изучение - значит, у него в голове появились ещё одни важные нейронные связи, которых не было до этого.