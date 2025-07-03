Доброго времени суток! Должен сказать, что браузер Vivaldi замечателен по всем параметрам, кроме одного – в его менеджере загрузок не хватает крайне полезной кнопки/пункта в контекстном меню из коробки, а именно "Удалить с диска" (рис. 1). Уже давно жду её реализации, ещё с самого начала работы с браузером. Тем более, такие известные и малоизвестные решения, как Microsoft Edge, Яндекс Браузер или Cent Browser уже давно обладают такой функцией. Хотелось бы видеть её и в Vivaldi. Пока приходится пользоваться костылём в виде дополнительного расширения (рис. 2). К сожалению, сам написать скрипт данной функции на JS и CSS пока не могу из-за крайне малого багажа знаний в этой области, но, тем не менее, хочется видеть её, опять же, из коробки. Заранее благодарю и буду крайне сильно рад, если вы её реализуете!



рис. 1



рис. 2