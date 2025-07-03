-
Летний релиз браузера включает в себя всё, что сделает вашу работу более яркой и насыщенной
Click here to see the full blog post
-
Semenov-Sherin
@Shpankov
Эту шутку поймут всего несколько человек
-
kurai Moderator Translator
Тут как раз под рукой оказались и небольшие инструкции, как из подручных материалов смастерить «жучешник» — пусть сидят там, а не жужжат над ухом
Для жучешников лучше использовать камыш или любую другую растительность с полыми стеблями, а не брёвна сверлить
-
Зачем экспресс-панель испоганили? (имею ввиду случай, когда выбран размер ячеек "иконка") Раньше фон был крупнее, и на нём были и икона, и название ячейки. Это смотрелось в целом неплохо. Но то, что сейчас — это УЖАС! Выглядит некрасиво, и название ячейки на тёмном фоне стало нечитаемым
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@kumbralyov said in Vivaldi 7.5 — Больше красок:
Зачем экспресс-панель испоганили? (имею ввиду случай, когда выбран размер ячеек "иконка") Раньше фон был крупнее, и на нём были и икона, и название ячейки. Это смотрелось в целом неплохо. Но то, что сейчас — это УЖАС! Выглядит некрасиво, и название ячейки на тёмном фоне стало нечитаемым
Спасибо, подумаем.
Кстати, сейчас проверил у себя - при выборе тёмного фона надписи становятся белым шрифтом.
Можете показать, как это у вас выглядит?
-
Здравствуйте. Можно ли как то убрать из группировки теперь кнопки "закрыть прочие вкладки, вкладки справа , слева" ? Имею ввиду , что теперь нужно правой кнопкой кликнуть , найти вкладку закрыть, выпадающее меню и там искать. А раньше правая кнопка и выбрал на автомате нужную кнопку. К примеру закрыть вкладки справа
-
Что это за ужас? У меня всегда была светлая тема оформления что в операционной системе, что в браузере. Почему у меня в 7.5 сменилась строка заголовка со светлой на темную? Как исправить?
-
kurai Moderator Translator
@Falka said in Vivaldi 7.5 — Больше красок:
Здравствуйте. Можно ли как то убрать из группировки теперь кнопки "закрыть прочие вкладки, вкладки справа , слева" ? Имею ввиду , что теперь нужно правой кнопкой кликнуть , найти вкладку закрыть, выпадающее меню и там искать. А раньше правая кнопка и выбрал на автомате нужную кнопку. К примеру закрыть вкладки справа
Да, вы можете настроить любое меню в браузере. Откройте Меню / Настройки / Внешний вид и листайте в конец списка настроек, там находится редактор меню.
Ещё можете назначить комбинацию клавиш и/или жест мышкой — так вообще не придётся открывать контекстное меню.
-
@kurai Спасибо!
-
У некоторых иконок текст не виде вообще. Раньше иконка и текст были на светлом квадрате. К сожалению, я не могу показать как было раньше
-
@shpankov: Вот тут можно посмотреть, как это должно быть: https://forum.vivaldi.net/topic/109954/speed-dial-icon-thumbnail-size-7.5.3735.44-stable-channel-64-bit
-
https://postimg.cc/Why5qpNs
Привет. Хотелось чтобы промежутки между иконками закладок вернули как было раньше или сделать эту опцию настраиваемой. Уже по моему не первый раз меняется на несколько пикселей и с каждым разом закладок помещается всё меньше. Чем ближе иконки к друг другу, тем лучше для меня. Сейчас промежутки такие, что целая иконка влезет в пустое место.
-
@kumbralyov said in Vivaldi 7.5 — Больше красок:
У некоторых иконок текст не виде вообще. Раньше иконка и текст были на светлом квадрате. К сожалению, я не могу показать как было раньше
Т.е. у вас такой тёмно-светлый фон...
Можно, конечно, попробовать создать копию темы оформления и в ней изменить цвет текста на нужный - светлый. Его должно быть видно. Ну, или включить маленькие ячейки Экспресс-панели, а для них установить иконки этих сайтов в качестве картинки вручную.
-
@607i said in Vivaldi 7.5 — Больше красок:
Привет. Хотелось чтобы промежутки между иконками закладок вернули как было раньше или сделать эту опцию настраиваемой. Уже по моему не первый раз меняется на несколько пикселей и с каждым разом закладок помещается всё меньше. Чем ближе иконки к друг другу, тем лучше для меня. Сейчас промежутки такие, что целая иконка влезет в пустое место.
Попробуйте включить компактный вид интерфейса в настройках.
-
@shpankov: Обидно, что экспресс-панель мало того, что не развивается (к этому я за столько лет уже привык), так она ещё стала и деградировать. А это ведь, по сути, лицо браузера. Можно же хотя бы посмотреть этот опыт: https://chromewebstore.google.com/detail/визуальные-закладки/pchfckkccldkbclgdepkaonamkignanh?hl=ru&utm_source=ext_sidebar (только в центре плашки должен быть не адрес сайта, а его название)
-
@shpankov: А почему команде Vivaldi нельзя вернуть так, как было раньше?
-
@kumbralyov said in Vivaldi 7.5 — Больше красок:
Обидно, что экспресс-панель мало того, что не развивается
Это и есть развитие. Именно в эту сторону и развивается.
-
sedative29rus
@Shpankov т.е. вы всерьёз утверждаете, что кто-то сидел такой и подумал:
Да, вот это
будет идеально, пользователи хотят чтобы иконки казались ещё меньше, уберём фон, чтобы расстояние между ними воспринималось непропорционально огромным. Отлично...
Что-что ты говоришь, Джон? Пользователям будет удобнее такое?
Это полный бред, Джон, не думаю, что мы сможем продолжать сотрудничать.
-
sedative29rus
Для интересующихся, в этой теме есть css и инструкция, может будет полезным
https://forum.vivaldi.net/post/846493
-
@Shpankov не, на промежутки иконок это не влияет