@ shpankov : Обидно, что экспресс-панель мало того, что не развивается (к этому я за столько лет уже привык), так она ещё стала и деградировать. А это ведь, по сути, лицо браузера. Можно же хотя бы посмотреть этот опыт: https://chromewebstore.google.com/detail/визуальные-закладки/pchfckkccldkbclgdepkaonamkignanh?hl=ru&utm_source=ext_sidebar (только в центре плашки должен быть не адрес сайта, а его название)