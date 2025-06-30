Всегда пользуюсь быстрыми командами, но после одного из обновлений при наборе текста в этой панели она начала подвисать на несколько секунд, нормально текст не набрать.

Пробовал убирать типы данных для поиска, чистить синхронизацию и прочее, не помогает.