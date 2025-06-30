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tervaskanto
Всегда пользуюсь быстрыми командами, но после одного из обновлений при наборе текста в этой панели она начала подвисать на несколько секунд, нормально текст не набрать.
Пробовал убирать типы данных для поиска, чистить синхронизацию и прочее, не помогает.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@tervaskanto said in подвисает панель quick command:
Всегда пользуюсь быстрыми командами, но после одного из обновлений при наборе текста в этой панели она начала подвисать на несколько секунд, нормально текст не набрать.
Пробовал убирать типы данных для поиска, чистить синхронизацию и прочее, не помогает.
На чистом профиле без расширений проверяли?
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tervaskanto
@Shpankov said in подвисает панель quick command:
На чистом профиле без расширений проверяли?
Да, удалил и поставил. Та же проблема. При наборе текста (не любого) подвисает на 2-3 сек
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Скоро выйдет новая стабильная версия - там будут изменения в быстрых командах. Можете установить сегодняшнюю тестовую сборку - возможно, там уже что-то поменялось.