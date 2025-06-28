После использования браузера в течении 10+ часов используя в основном сервисы soundcloud.com и youtube.com я получил нескончаемую без закрытия нагрузку на цп в райноне 30% которая в простое выросла до 45%, сначала я подумал что это связано с кешем или саундклаудом в следствии 12 часов музыки, но

данные парамы именно этой вкладки (потребляющей именно 40% при гигабайте оперативки) заставили меня думать что что-то не так с ютубом, либо каким то рендером, но сама нагрузка росла с 30 до 45 даже после выбора новой пустой вкладки и успешной выгрузки остальных. Есть подозрение на проблемы с долгой работой или возможном поплыве системы после существования древних или долго живущих вкладок.

Хотелось бы от стафа узнать как можно диагностировать проблему при повторении ситуации и поймать хоть какие-то конкретные хвосты, до этого я думал что сама система начинает рандомно жрать цп, а тут нож в спину.

Процессор 10400f + 64Гб рамы, после перезапуска в той-же самой нагрузке браузер потребляет в районе 1% цпу

Не считаю что проблемы в системе, хотя и не исключаю проблемы виндовс, но и сам же в них не верю, система у меня очень стабильная.

Так же уточню что процессор не смотря лишь на 40% стал сильно нагреваться, а значит браузер что-то явно высчитывал.