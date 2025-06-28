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Aaron Translator
原文：星期五啦，该发快照——Vivaldi浏览器快照3735.27
作者：Ruarí Ødegaard
2025年6月27日
更新日志：
- [菜单] [标签页]关闭菜单在固定标签页上不起作用（VB-118123）
- [菜单] [标签页]复制后台标签页的链接失败（VB-118119）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：删除了未使用的动作（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：像标签栈的重命名那样实现弹出窗口重命名（VB-117680）
- [快速命令]重命名固定标签页对话框错误（VB-118092）
- [搜索]在某些地区更改默认值（VB-118156）
- [设置] https上的DNS输入域粘贴时并不总是有效（VB-118090）
- [设置]工具栏重置时标签栏不会重置（VB-118089）
- [设置] [搜索]启动时的默认引擎被忽略（VB-118116）
- [快速拨号]无法将搜索查询粘贴到搜索字段中（VB-118150）
- [标签页] ctrl + w关闭标签页，而悬停某些UI元素突出显示为空UI（VB-117805）
- [标签页]新的标签按钮在固定标签页后面在后面（VB-118117）
- 在开始页面中打开页面内查找（VB-118151）
- 加载时页面未聚焦（VB-117968）
（机翻，人肉校订）