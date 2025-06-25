原文：进一步的标签菜单清理 - Vivaldi浏览器快照3735.3

作者：Ruarí Ødegaard

2025年6月25日

标签菜单改进

通过此更新，我们改进了标签上下文菜单，以使其更清洁，更易于用户友好。现在，您会看到更少但更明智的默认选项，可帮助您更快地找到所需的内容。

自定义设置也已简化。例如，如果要固定一个标签页，则先前有四个单独的选项：“固定标签页”，“固定标签栈”，“取消固定标签页”和“取消固定标签栈”。现在，只有一个选项：“固定”。菜单会根据您的右键单击，无论是单个标签页，标签栈还是已经固定的，都会自动调整。

此更改使默认菜单开箱即用，并使自定义更加直观和灵活。

备注： 由于菜单大修，您以前对“标签”菜单的自定义不会延续，因为旧设置并不总是直接映射到新的设置。但是，向前看，您将获得更好的默认体验和更简单的方法来根据您的需求量量身定制菜单。

更新日志：

[Chromium]更新至138.0.7204.55

[货币小部件]使用30天旧值进行转换器（VB-118077）

[仪表板]空状态文本未居中（VB-117970）

[仪表板]使透明的小部件“更透明”（VB-117946）

[媒体] [Windows] [MacOS] Netflix视频不播放（VB-117997）

[菜单] [标签页]新的默认布局：将三个测试菜单合并到一个标签菜单中（VB-117680）

[笔记]管理器总是自动选择一条笔记（VB-117397）

[设置]切换标签页时不会保留焦点（VB-117999）

[设置]粘贴时验证DNS服务器（VB-117918）

[标签页]“重命名”标签页不能与窄或固定标签页一起使用（VB-109008）

[标签页]标签栏在固定标签页和新建标签页按钮之间有较大的空间（VB-118085）

[标签页]在第二行标签栈中的标签页变小（VB-117940）

（机翻，人肉校订）