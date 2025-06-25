@ inferno0119

это разовый случай или началось давно, если давно, то с какой примерно версии?

Попробуйте ради эксперимента скачать и установить старый snap, допустим, прошлогодний (с apkmirror), как он будет себя вести?

Есть одна глупая гипотеза: может быть, на Самсунгах есть какая-то настройка в прошивке, которая при наличии обновления (если включена автопроверка) что-то блокирует в работе софта? Например, выход в инет?

Такое поведение по отношению к браузеру вы не проверяли на других chromium-based браузерах? Brave? Чистый Chromium?

То, что я советую пока сделать, учитывая, что я ещё нигде не читал о таком случае, - попробовать набрать статистический материал об ошибке.

Если есть возможность, попробуйте найти кого-нибудь (друг, знакомый?) с такой же моделью и узнать, как на его устройстве будет работать браузер?