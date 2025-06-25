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Почему браузер выдает ошибки и перестаёт функционировать если не обновлять его?Я понимаю что браузер должен обновляться,но не так чтобы он зависел от обновлений?
Устройство:Samsung A10
Операционная система:Android 11
Исправьте ошибку,чтобы браузер мог работать без обновлений
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@inferno0119 said in Зависимость Vivaldi от обновления:
Почему браузер выдает ошибки и перестаёт функционировать если не обновлять его?Я понимаю что браузер должен обновляться,но не так чтобы он зависел от обновлений?
Устройство:Samsung A10
Операционная система:Android 11
Исправьте ошибку,чтобы браузер мог работать без обновлений
Браузер работает без обновлений. У вас какая версия?
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kurai Moderator Translator
@inferno0119 Есть какие-нибудь сообщения об ошибках или предупреждения?
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@Shpankov версия 7.4.3691.84 и после обновления всё начинает работать
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@kurai да нет просто ошибка загрузки страницы и bug report тоже не работает
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@inferno0119
Нет, это что-то артефактное у вас, никогда такого не замечал за Вивальди (и за snap-ом тоже не замечал).
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@far4 Не знаю,но эта ошибка точно есть и у меня перестаёт работать браузер если не обновлять его.
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@inferno0119
это разовый случай или началось давно, если давно, то с какой примерно версии?
Попробуйте ради эксперимента скачать и установить старый snap, допустим, прошлогодний (с apkmirror), как он будет себя вести?
Есть одна глупая гипотеза: может быть, на Самсунгах есть какая-то настройка в прошивке, которая при наличии обновления (если включена автопроверка) что-то блокирует в работе софта? Например, выход в инет?
Такое поведение по отношению к браузеру вы не проверяли на других chromium-based браузерах? Brave? Чистый Chromium?
То, что я советую пока сделать, учитывая, что я ещё нигде не читал о таком случае, - попробовать набрать статистический материал об ошибке.
Если есть возможность, попробуйте найти кого-нибудь (друг, знакомый?) с такой же моделью и узнать, как на его устройстве будет работать браузер?