Когда у вас открыто несколько окон то вы хотите этого или нет закрываете их по одному. Что в свою очередь при открытии не даст возможности нормально восстановить все как было... Придется попотеть... Самый простой способ что я нашел. Что бы все открылось нормально и сразу. Это убить процесс браузера в диспетчере задач. Что бы поставить обновление и не потерять вкладки ... самый лучший вариант как выяснилось...

Было бы не плохо при нажатии сюда



Нормально перезапускать браузер в жесткую и открывать все как было до нажатия.

Логика разработчиков понятна и примитивна. При перезапуске они просто вызывают API закрытия окна. Но а что есть окон не одно, а 2 или 3? Обновления не будет по понятным причинам так как программа еще не выгружена и пока вы не закроете все окна то не начнется процесс обновления. Ну а закрывая окна вы молитесь на то что бы потом их все обратно открыть без проблем (Спойлер проблемы будут в 99% случаев) и проще убить через диспетчер и получить 100% результат.