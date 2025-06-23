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Когда у вас открыто несколько окон то вы хотите этого или нет закрываете их по одному. Что в свою очередь при открытии не даст возможности нормально восстановить все как было... Придется попотеть... Самый простой способ что я нашел. Что бы все открылось нормально и сразу. Это убить процесс браузера в диспетчере задач. Что бы поставить обновление и не потерять вкладки ... самый лучший вариант как выяснилось...
Было бы не плохо при нажатии сюда
Нормально перезапускать браузер в жесткую и открывать все как было до нажатия.
Логика разработчиков понятна и примитивна. При перезапуске они просто вызывают API закрытия окна. Но а что есть окон не одно, а 2 или 3? Обновления не будет по понятным причинам так как программа еще не выгружена и пока вы не закроете все окна то не начнется процесс обновления. Ну а закрывая окна вы молитесь на то что бы потом их все обратно открыть без проблем (Спойлер проблемы будут в 99% случаев) и проще убить через диспетчер и получить 100% результат.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@ZeoNish На самом деле всё проще.
Когда у вас открыто несколько окон, то при нажатии крестика вы закрываете данное конкретное окно, а не весь браузер. И только когда остаётся последнее активное окно, тогда происходит закрытие всего браузера.
Чтобы закрыть все окна сразу и потом открыть их все с того места, на котором закончили работу в прошлый раз, вам нужно использовать пункт меню Файл - Выход (или соответствующую комбинацию клавиш).
Насколько я знаю, при обновлении нажатие кнопки "Требуется рестарт" должно инициировать именно выход из браузера, а не закрытие окна. Если у вас не так работает - отправьте, пожалуйста, подробный баг-репорт.
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@Shpankov Это у всех так, а не у меня. Такое закрытие было всегда и это просто ошибка в логике.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@ZeoNish said in сохранение открытых окон после закрытия и открытия браузера:
@Shpankov Это у всех так, а не у меня. Такое закрытие было всегда и это просто ошибка в логике.
Не могу воспроизвести такое поведение ни в Windows, ни в Linux. При нажатии кнопки перезагрузки, а равно и при обновлении работающего браузера иными способами, осуществляется именно закрытие всего браузера, а не отдельного окна, после чего все окна восстанавливаются на прежних местах с прежними вкладками.
Опишите подробно по шагам свои действия, чтобы воспроизвести проблему.
P.S. Проверяли на чистой установке с чистым профилем?