-
Aaron Translator
原文：https上的DNS - Vivaldi浏览器快照3731.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年6月20日
更新日志：
- [新增] [设置]通过HTTPS偏好设置实现DNS（VB-117453）
- [地址栏]如果搜索引擎使用POST，则搜索建议使用Get失败（VB-117640）
- [地址栏]打开标签页后快速输入时，将删除某些字符（VB-117239）
- [地址栏]当左上的标签页时，URL下拉出现在工作区按钮后面（VB-117816）
- [地址栏]搜索URL而不是打开（VB-117198）
- [地址栏] [搜索字段]切换标签页时没有保留焦点（VB-117245）
- [Chromium]更新至138.0.7204.32
- [崩溃]重新打开新的个人资料时（VB-117683）
- [对话框]某些对话框在不应该的时显示（VB-114977）
- [对话框]某些对话框可能很难通过高UI Zoom和/或小型监视器关闭（VB-117950）
- [下载] [设置]多个文件一次失败：对齐多个下载权限名称（VB-46079）
- [在页面中找到]打开新链接时查找失败（或查看源）（VB-117787）
- [Linux]脉冲音频仍显示Chromium图标（VB-46430）
- [菜单]设置不会使用适当的菜单初始化（VB-117750）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：添加“删除从标签栈中删除”（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：添加PWA和Cast条目（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：添加实验图（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：允许复制多个选择的链接（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：将重命名和编辑组合为一个命令（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：修复移动菜单（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：让后台标签页使用正确的关闭命令（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：使删除堆栈后的非平铺工作（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：对标签栈条目的修改（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：更多复制链接修复（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：将Hibernate移至单独的子菜单（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：从引脚和瓷砖的文本中删除（test）（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：删除窗口列表菜单从窗口列表菜单中删除context_tabstack_color（支持设置彩色堆栈）（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：会话和固定标签修复（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：使用“书签和保存”子菜单（VB-117680）
- [菜单] [标签页]新的默认布局：对所有模式使用相同的图块代码（VB-117680）
- [入门]“继续”按钮不断跳跃（VB-117583）
- [面板]窗口面板自动崩溃了最近关闭的标签页（VB-117760）
- [面板]未读标签页部分不显示在窗口面板中（VB-117767）
- [权限] [网站兼容性]网站丢失已经授予的权限（VB-100830）
- [快速命令]已命名标签页无法找到其自定义名称（VB-107710）
- [阅读器模式]升级可读性为0.6.0（VB-117957）
- [阅读清单]键盘不起作用（VB-117484）
- [设置]将配置文件管理设置移至常规（VB-117196）
- [设置]某些 chrome://settings 页面无法访问（VB-117777）
- [设置] [工作空间]添加第四规则隐藏的工作空间规则按钮（VB-117181）
- [快速拨号]快速拨号中的“粘贴”是多余的（VB-50645）
- [快速拨号]将悬停状态添加到顶级导航栏（VB-101587）
- [快速拨号]隐藏顶部导航时允许通过上下文菜单导航（VB-117919）
- [标签页]在第二行标签栈中的标签变小（VB-117940）
- [工具栏]工作区弹出窗口在垂直标签页中覆盖其按钮（VB-117949）
- [工具栏]下载图标不显示进度（VB-117943）
- [Windows] [自动更新]准备升级WOW64安装到X64，并在适当的地方安装到ARM64（VB-117580）
- [工作空间]编辑工作区名称从长到短的部分隐藏UI超出界限（VB-117778）
- [工作空间]使用工作区按钮创建新工作区时，选定的规则会更改选定的目标工作区（VB-117664）
（机翻，人肉校订）