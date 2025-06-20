@ def said in конфликт с данными другого клиента:

И снова здравствуйте! @ Shpankov можете прокомментировать ситуацию?

На том втором ПК, что описан в первом сообщении, вивальди был снесен и ПК выключен. На первом и единственном ПК (если не считать телефона) выполнен сброс данных на сервере, заново введен пароль шифрования и сделана синхронизация всего. Через некоторое время уже на этом первом и единственном ПК получаем тоже сообщение о конфликте с данными другого клиента... В чем теперь проблема и куда копать? Спасибо!

Перед сбросом данных на сервере нужно выходить из синхронизации на всех браузерах, включая мобильный. И лучше (в вашем случае) другие браузеры вообще переустановить начистовую (на десктопе в том числе удалить и старый профиль).

Затем в основном браузере сбросить данные синхронизации на сервере, затем выйти из синхронизации.

Затем войти в синхронизацию снова и провести синхронизацию.

Но если в вашем основном браузере в данные попали некие конфликтные файлы, то может не заработать.

Тогда нужно будет сбросить данные на сервере, выйти из синхронизации, переустановить начистовую все браузеры, и в основном браузере включить синхронизацию. Затем - на других браузерах включить синхронизацию.

Старые данные лучше сохранить в отдельном каталоге, чтобы затем постепенно их перенести в основной браузер.

В общем и целом, восстанавливать корректную работу синхронизации после ручных переносов - это довольно проблемная задача.