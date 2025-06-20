-
Добрый день.
Установил на втором ПК вивальди, скопировал с первого ПК на второй профиль.
После запуска на втором ПК вивальди получаю такую картинку!
В чем может быть проблема?
Спасибо!
-
@def said in конфликт с данными другого клиента:
В чем может быть проблема?
Вот в этом:
скопировал с первого ПК на второй профиль.
Если вы пользуетесь синхронизацией, не нужно копировать профиль - нужно на чистом профиле включать синхронизацию.
-
@Shpankov said in конфликт с данными другого клиента:
нужно на чистом профиле включать синхронизацию.
Извините, но это мазохизм - не синхронизируются учетные записи почты, история, куча настроек...
Включить синхронизацию на чистом профиле и потом потратить еще кучу времени на ручную "синхронизацию" всего того, что должно было бы на автомате синхронизироваться... то еще удовольствие (( Неужели нельзя сихронизировать средствами вивальди абсолютно все между клиентами ?
-
@def said in конфликт с данными другого клиента:
@Shpankov said in конфликт с данными другого клиента:
нужно на чистом профиле включать синхронизацию.
Извините, но это мазохизм - не синхронизируются учетные записи почты, история, куча настроек...
Включить синхронизацию на чистом профиле и потом потратить еще кучу времени на ручную "синхронизацию" всего того, что должно было бы на автомате синхронизироваться... то еще удовольствие (( Неужели нельзя сихронизировать средствами вивальди абсолютно все между клиентами ?
Пока нельзя - это не такая простая задача, как кажется. Но количество синхронизируемых данных постоянно растёт.
-
@Shpankov said in конфликт с данными другого клиента:
Но количество синхронизируемых данных постоянно растёт.
Ясно, спасибо за разъяснение, придется пока как-то выкручиваться
-
И снова здравствуйте!
@Shpankov можете прокомментировать ситуацию?
На том втором ПК, что описан в первом сообщении, вивальди был снесен и ПК выключен.
На первом и единственном ПК (если не считать телефона) выполнен сброс данных на сервере, заново введен пароль шифрования и сделана синхронизация всего. Через некоторое время уже на этом первом и единственном ПК получаем тоже сообщение о конфликте с данными другого клиента... В чем теперь проблема и куда копать? Спасибо!
-
@def said in конфликт с данными другого клиента:
И снова здравствуйте!
@Shpankov можете прокомментировать ситуацию?
На том втором ПК, что описан в первом сообщении, вивальди был снесен и ПК выключен.
На первом и единственном ПК (если не считать телефона) выполнен сброс данных на сервере, заново введен пароль шифрования и сделана синхронизация всего. Через некоторое время уже на этом первом и единственном ПК получаем тоже сообщение о конфликте с данными другого клиента... В чем теперь проблема и куда копать? Спасибо!
Перед сбросом данных на сервере нужно выходить из синхронизации на всех браузерах, включая мобильный. И лучше (в вашем случае) другие браузеры вообще переустановить начистовую (на десктопе в том числе удалить и старый профиль).
Затем в основном браузере сбросить данные синхронизации на сервере, затем выйти из синхронизации.
Затем войти в синхронизацию снова и провести синхронизацию.
Но если в вашем основном браузере в данные попали некие конфликтные файлы, то может не заработать.
Тогда нужно будет сбросить данные на сервере, выйти из синхронизации, переустановить начистовую все браузеры, и в основном браузере включить синхронизацию. Затем - на других браузерах включить синхронизацию.
Старые данные лучше сохранить в отдельном каталоге, чтобы затем постепенно их перенести в основной браузер.
В общем и целом, восстанавливать корректную работу синхронизации после ручных переносов - это довольно проблемная задача.
-
@Shpankov said in конфликт с данными другого клиента:
В общем и целом, восстанавливать корректную работу синхронизации после ручных переносов - это довольно проблемная задача.
Из Ваших слов я правильно понял, что вы фактически рекомендуете установить начисто браузер, таким образом лишиться львиной доли настроек, и потом восстанавливать почти все руками даже на ПК, где вивальди устанавливался изначально? Но зачем тогда синхронизация и почему при сбросе данных на сервере не происходит их замещение настройками браузера с одного и единственного ПК, на котором изначально устанавливался браузер? Это же не логично! Или я чего-то не понимаю?
Фактически я исключил ручной перенос профиля на второй ПК - там все снесено, остался первый ПК, где вивальди стоит уже много лет, выполнен сброс данных на сервере, выход/вход в синхронизацию и заново инициирована синхронизация всего... и теперь конфликт... с кем и чем, если кроме телефона других ПК с вивальди нет? Или сброс не очищает полностью данные на сервере? Чудес ведь не бывает...
PS и можно ли как-то определить в чем именно конфликт, в части каких данных он возникает?
-
@def said in конфликт с данными другого клиента:
Но зачем тогда синхронизация и почему при сбросе данных на сервере не происходит их замещение настройками браузера с одного и единственного ПК, на котором изначально устанавливался браузер? Это же не логично! Или я чего-то не понимаю?
Данные на сервере синхронизации - это копия ваших данных из браузера. Если вы очистили данные на сервере, то какие-то некорректные данные могли остаться в активном браузере, и после включения синхронизации они просто снова перекочевали на сервер. Означает - сброс данных не помог. И если не отключали при этом синхронизацию на мобильном браузере - и оттуда могло что-то прилететь.
@def said in конфликт с данными другого клиента:
PS и можно ли как-то определить в чем именно конфликт, в части каких данных он возникает?
Можно попробовать более долгий путь. Сделать сброс на сервере синхронизации, а затем перезапустить синхронизацию в основном браузере (в остальных отключить), но синхронизировать не все данные, а по пунктам - постепенно подключая различные типы данных. Возможно, получится определить, где происходит сбой. Но это если повезёт.
Всегда когда вы делаете нештатные операции, в том числе и ручной перенос профиля, надо быть готовым к тому, что это может вызвать некорректную работу функций браузера. И всегда сохранять резервную копию.
Ну, а если ничего не поможет, тогда - да. Экспортировать пароли-закладки-заметки, всё переустанавливать и затем вручную восстанавливать все настройки и важные данные.
-
@Shpankov said in конфликт с данными другого клиента:
Всегда когда вы делаете нештатные операции, в том числе и ручной перенос профиля, надо быть готовым к тому, что это может вызвать некорректную работу функций браузера. И всегда сохранять резервную копию.
Добрый день! Именно резервная копия профиля и помогла. Как раз в тот день с утра почистил его и скинул на флешку )
На текущем профиле сбросил данные на сервере, вышел из синхронизации и закрыл браузер. Затем подложил бекап профиля, запустился и включил синхронизацию... пока все нормально, конфликтов нет.
Спасибо за помощь!
-
@def said in конфликт с данными другого клиента:
@Shpankov said in конфликт с данными другого клиента:
Всегда когда вы делаете нештатные операции, в том числе и ручной перенос профиля, надо быть готовым к тому, что это может вызвать некорректную работу функций браузера. И всегда сохранять резервную копию.
Добрый день! Именно резервная копия профиля и помогла. Как раз в тот день с утра почистил его и скинул на флешку )
На текущем профиле сбросил данные на сервере, вышел из синхронизации и закрыл браузер. Затем подложил бекап профиля, запустился и включил синхронизацию... пока все нормально, конфликтов нет.
Спасибо за помощь!
Отлично!