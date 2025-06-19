@ Shpankov Да это понятно. Вы сами представляете на сколько этот способ "удобен" для использования? Ну очевидно что это костыль. Наличие такого функционала и подкидывание к нему горячей клавиши смотрится куда более логичным. Переключение на лету. Это и есть нормальный функционал.

Как это вижу я в идеале. У нас есть список серверов прокси в данном пункте настроек. Было бы удобно если бы можно было добавлять не один прокси сервер и переключаться между ними на лету. У вас есть функционал VPN вашего. Так почему не дать возможность туда добавлять и свои сервера. Более глубокая настройка была бы как нельзя кстати. С проксированием определенных сайтов. Тогда 99% всех расширений такого рода просто будут не нужны. ваш браузер сразу из коробки имеет данный функционал. Я понимаю что выгоднее продавать свой VPN сервис и получать с этого копейку но глупо не развивать данных функционал. Тем более что вашим браузером пользуются не только обычные пользователи ПК но и продвинутые. У вас для них функционал тоже есть. Та же маскировка. Это явно функции для таких "странных" людей как я и подобных.

Продолжу. Список серверов прокси (можно хранить прямо в менеджере паролей с типом ПРОКСИ или типо того) Быстрое переключение через тот же функционал VPN. Я не пользуюсь ни каким Proton VPN и тд. Для меня такой функционал не нужен от слова совсем. Да и тем кто поднял свои VPN на VDS я думаю тоже. Это классная функция для вас что бы заработать и для тех кто хочет ей пользоваться. Просто удобно. Но лично мне она мешает. Она не несет ни какой пользы. Т.е. вы реализовали функцию для определенного круга пользователей причем не самого многочисленного. Так как не каждый захочет платить. Именно этот пункт режет аудиторию ровно в 2 раза.

По сути у вас все есть. Нужно только написать оболочку для своих серверов VPN (Они же прокси и тд.) У вас есть VPN от Proton значит и функционал подмены есть уже. По сути осталось сделать список серверов с сохранением и вывести это в окно VPN как "использовать свой сервер" или сделать выбор какой VPN использовать.

Такого нет ни у кого сразу из коробки (По крайне мере из тех браузеров что я пользовал). Шагайте впереди и пусть функции тырят у вас. Фишка вивальди это "гибкость" ну так добавьте эту гибкость в данном месте.

ps. Это только мое мнение и я не претендую на истину в последней инстанции. Но если вы хотите выйти на рынок. Оторвать часть рынка. Показать что вы что то можете и вот какой браузер мы сделали. Команда должна работать не по лайту на кайфе, а какой то промежуток времени топить и писать код по харду 24 на 7. Что бы выйти на уровень.