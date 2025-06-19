-
Можно все же реализовать нормальные настройки прокси в самом браузере, а не использовать системные... Какой то дурак в компании гугл придумал что это "отличная" идея и вы ее переняли себе... Мне не нужны прокси в системе мне нужны они только в браузере! Это по факту самая бесполезная функция у вас так как пользоваться ей просто глупо...
-
kurai Moderator Translator
@ZeoNish said in Настройки прокси:
Можно все же реализовать нормальные настройки прокси в самом браузере, а не использовать системные... Какой то дурак в компании гугл придумал что это "отличная" идея и вы ее переняли себе... Мне не нужны прокси в системе мне нужны они только в браузере! Это по факту самая бесполезная функция у вас так как пользоваться ей просто глупо...
Это как бы часть ядра хромиума. Выпиливать что-то родное из ядра, заменять своим участком кода, а потом при любом обновлении ядра повторять процедуру вновь и вновь — это Сизифов труд. А, и при этом ловить кучу багов, глюков и регрессий.
-
@kurai Если браузер использует системные прокси. То логично предположить что функционала прокси в ядре просто уже нет (Так что тогда нужно выпиливать не понятно) или все же это не так?
-
@kurai ну а из того что есть
https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/iejkjpdckomcjdhmkemlfdapjodcpgih
https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher-and-manage/onnfghpihccifgojkpnnncpagjcdbjod
https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switchyomega/padekgcemlokbadohgkifijomclgjgif
и тд. Из этого понятно что функционал все же остался если в API Манифеста все доступно для смены.
Вырезана только часть которая была оболочкой для этого функционала.
-
kurai Moderator Translator
@ZeoNish said in Настройки прокси:
То логично предположить что функционала прокси в ядре просто уже нет (Так что тогда нужно выпиливать не понятно) или все же это не так?
Ну проведите же аналогию, а.
-
@kurai Вы видимо полностью не понимаете как это устроено. Так зачем о чем то спорить?
vivaldi:net-internals/#proxy
https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/HEAD/net/docs/proxy.md
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings/
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-stack/socks-proxy/
По сути просто нет управляющей обертки.
ps. Это как раз то чем собственно и занимаются разработчики вивальди. Делают обертку для общения пользователей с ядром хромиум.
ps.ps. Я же специально написал противоречие себе же. Что бы подчеркнуть факт того что функционал есть.
-
@kurai Система проксирования существует и будет существовать. Без этого сложно представить современный браузер.
Та же лиса не использует системные прокси. Так как это глупо у уменьшает функционал браузера в этом направлении в разы. Это гибки и удобно. Да я понимаю что часть пользователей понятия не имеет что это такое и зачем это нужно вообще. Но сам факт такого рода гибкости в настройке добавит аудитории данному браузеру.
Из того что я понял. Браузер позиционирует себя как устройство для работы на каждый день для массового пользователя. Не просто полистать новости и купить запчасти для лодок, а как полноценный рабочий комбайн для разного рода пользователей. Но если смотреть с точки зрения самого GUI браузера. Он явно рассчитан на работу в нем, нежели на посидеть в инете 10 мин. Сам функционал тут рассчитан на продолжительное время работы в нем.
-
Semenov-Sherin
А Tor с мостами?
-
@Semenov-Sherin тут бы хотя бы обертку написали для проксей. "Луковка" уже специфика все же, а прокси обычный функционал.
-
@ZeoNish said in Настройки прокси:
тут бы хотя бы обертку написали для проксей. "Луковка" уже специфика все же, а прокси обычный функционал.
Если честно - не понял сути претензий. Переписать системный диалог на свой?
Запрос был реализован в мае 2014 года - пользователи просили быстрый доступ к системным настройкам прокси. Это и добавили.
-
@Shpankov Разница в том что браузер использует системные прокси. Т.е. вся система и все ее приложения начинают использовать их же по умолчанию. Это глупо если вам нужно что бы только браузер использовал прокси. К примеру у меня JetBrains Rider и IntelliJ IDEA используют прокси для обновления данных продуктов. Так как санкции. Но лицензия куплена как бы и все проброшено через прокси. Но если установлены системные прокси для браузера (ну если пойти этим путем) то получается что у меня прокси через прокси работают и от этого ни куда не деться. Это настолько не гибко сделано. Что слов даже нет. Это работает только если вы пользуетесь своим компьютером на уровне "посидеть в инете", а если у вас 4 программы которые используют разные прокси да еще и все они пущены через системные прокси... Скорости работы это не добавит. Прокси для JetBrains в Нидерландах. Рабочие прокси для работы в Казахстане и тд.
-
@Shpankov Если бы вы добавили данных функционал в самом браузере было бы весьма круто. Пока такое есть только в Лисе. Это удобно. Нормальная настройка прокси прямо в браузере для самого браузера. Ну а пока это подход гугла. Типо вот вам системные и отвалите, а то что у вас может быть не одни прокси и даже не 2 вообще ни кого не тревожит. Если честно давно пора забить болт на хром как какой то идеал. Браузер а по факту он им не является в полной мере. Пустой как барабан. Я бы не стал его использовать как основной никогда... Это глупо.
-
@Shpankov Переписать не просто диалог, а именно работу с проксями прямо в браузере и что бы они были только для него. Когда они системные это тупо не удобно. Есть прокси платные к примеру с трафиком. И когда через прокси начнет тянуть обновления винда или какой то софт это не добавит скорости и трафик начнет таять на глазах. Как правило прокси и так не сильно шустрые если 100мб в сек есть нормальные уже отлично. Наличие такого функционала в браузере это уже серьезная такая заявка на полноценные взрослый браузер для людей чуть чуть рукастее чем просто посидеть в интернете, а пока из такого функционала у вас только вот
и все ...
Хотя рядом же функционал углубленный в виде маскировки браузера...
Вот я заметил что у вас везде так. Тут вас своя маска своя версия. Функционал который врятли пригодится обычному пользователю. Но в тоже время настройка прокси это просто кнопка которая откроет окно системных прокси...
-
Т.е. у вас есть некий прокси-сервер, через который вы бы хотели пускать браузер? Вы пробовали использовать параметр запуска
--proxy-server? Вы даже можете добавить на рабочий стол две версии Vivaldi - одна обычная, другая с запуском через прокси. Только запускать их с разными, индивидуальными профилями.
-
This post is deleted!
-
@Shpankov Да это понятно. Вы сами представляете на сколько этот способ "удобен" для использования? Ну очевидно что это костыль. Наличие такого функционала и подкидывание к нему горячей клавиши смотрится куда более логичным. Переключение на лету. Это и есть нормальный функционал.
Как это вижу я в идеале. У нас есть список серверов прокси в данном пункте настроек. Было бы удобно если бы можно было добавлять не один прокси сервер и переключаться между ними на лету. У вас есть функционал VPN вашего. Так почему не дать возможность туда добавлять и свои сервера. Более глубокая настройка была бы как нельзя кстати. С проксированием определенных сайтов. Тогда 99% всех расширений такого рода просто будут не нужны. ваш браузер сразу из коробки имеет данный функционал. Я понимаю что выгоднее продавать свой VPN сервис и получать с этого копейку но глупо не развивать данных функционал. Тем более что вашим браузером пользуются не только обычные пользователи ПК но и продвинутые. У вас для них функционал тоже есть. Та же маскировка. Это явно функции для таких "странных" людей как я и подобных.
Продолжу. Список серверов прокси (можно хранить прямо в менеджере паролей с типом ПРОКСИ или типо того) Быстрое переключение через тот же функционал VPN. Я не пользуюсь ни каким Proton VPN и тд. Для меня такой функционал не нужен от слова совсем. Да и тем кто поднял свои VPN на VDS я думаю тоже. Это классная функция для вас что бы заработать и для тех кто хочет ей пользоваться. Просто удобно. Но лично мне она мешает. Она не несет ни какой пользы. Т.е. вы реализовали функцию для определенного круга пользователей причем не самого многочисленного. Так как не каждый захочет платить. Именно этот пункт режет аудиторию ровно в 2 раза.
По сути у вас все есть. Нужно только написать оболочку для своих серверов VPN (Они же прокси и тд.) У вас есть VPN от Proton значит и функционал подмены есть уже. По сути осталось сделать список серверов с сохранением и вывести это в окно VPN как "использовать свой сервер" или сделать выбор какой VPN использовать.
Такого нет ни у кого сразу из коробки (По крайне мере из тех браузеров что я пользовал). Шагайте впереди и пусть функции тырят у вас. Фишка вивальди это "гибкость" ну так добавьте эту гибкость в данном месте.
ps. Это только мое мнение и я не претендую на истину в последней инстанции. Но если вы хотите выйти на рынок. Оторвать часть рынка. Показать что вы что то можете и вот какой браузер мы сделали. Команда должна работать не по лайту на кайфе, а какой то промежуток времени топить и писать код по харду 24 на 7. Что бы выйти на уровень.
-
This post is deleted!
-
@ZeoNish said in Настройки прокси:
Да это понятно. Вы сами представляете на сколько этот способ "удобен" для использования? Ну очевидно что это костыль.
Ну, а вы понимаете, почему в Chromium это вынесено в доп параметры? Потому, что обычному пользователю это не нужно. Это нужно единицам, причём - технически подкованным.
@ZeoNish said in Настройки прокси:
У вас есть функционал VPN вашего.
Это не наш VPN - это сторонний разработчик, Proton VPN. Мы устанавливаем его расширение, которое доступно также и для всех Chromium-based. В браузере только интегрирована синхронизация авторизации через учётку Vivaldi.net.
@ZeoNish said in Настройки прокси:
ну так добавьте эту гибкость в данном месте.
И снова - это масса работы, и функция эта пригодится единицам. А нас будут ругать за то, что добавляем бесполезные функции. Вот вам она нужна. А тысяче пользователей не нужна. Им нужно что-то другое. И учитывая ограниченность ресурсов, мы вынуждены в первую очередь делать то, что нужно большинству. Но при этом, повторю, у вас есть возможность получить работающую функцию. Просто настроить пару ярлыков на рабочем столе - и всё.
-
@Shpankov А типо маскировка браузера через заголовки это капец какая важная функция? Заголовок должен быть именно ваш. Что бы сайты воспринимали вас и начали учитывать. Что именно через ваш браузер люди сидят в сети. О какой статистике может идти речь если вы сами дали возможность пользователям себя из любой статистики вычеркнуть. Тут вашу команду это не смутило.
Да и на счет нужно единицам? Типо в мире мало людей с руками? По сути их больше чем вам кажется. Да и 80% пользователей вашего браузере именно такие пользователи. Так как на него перешли люди именно из за его гибкости в настройке и большого кол-ва функций. Вы реально думаете что вашим браузером пользуются простые пользователи? Те о ком вы говорите даже не слышали о нем и даже если им сказать что он лучше других хрен они на него будут переходить. Переходить будут именно те кто уверен что перенесет все свои данные и закладки. Переставит расширения или найдет аналоги если переход с лисы. Ваш браузер не на слуху и даже не на втором и не третьем плане. Его нет почти не в одном рейтинге в сети+- крупном. В гугле "browsers rating 2024" редко где есть
Только тут https://www.devzery.com/post/top-ranked-web-browsers-in-2024-guide-to-the-best 8 место и о чудо этот рейтинг делали именно технически подкованные люди (причем индусы... Явно это программисты.). Вы делаете упор вообще не на тех. Да и по вашему функционалу вы явно ориентированы как раз не на совсем обычных пользователей. Так почему лично вы отрицаете путь развития браузера?... Мне кажется на EN части форума уже залайкана моя идея и видимо лучше писать именно туда...
Мне вот не понятна лично ваша позиция в этом вопросе. По факту браузер вообще не идет по пути подходящем нулевым пользователям. Только продвинутые пользователи ПК будут его использовать. Так как понимают что такое кастомизация в которую вы пошли. Рядовому пользователю плевать. Он использует хром без каких то расширений и все. (Пример моя жена. Она врач и ей надо читать свои сайты медицинские, смотреть конференции и проверять почту на mail.ru и ей вообще плевать на кастомизацию. Ваш браузер для нее слишком сложный и она попросила вернуть ей хром.) Так что ваша целевая аудитория как раз такие как я, а уж ни как не простые пользователи как вы считаете.
То что пишут о вас.
8. Vivaldi: The Customization King
Market Share: Less than 1%Platforms: Windows, macOS, Linux, Android
Vivaldi is the ultimate browser for power users who want a high degree of control over their browsing experience.
Key Features:
Extreme Customizability: Vivaldi allows users to tweak almost every aspect of the browser, from tab placement to keyboard shortcuts.
Tab Stacking: Users can organize their tabs into stacks, which is perfect for users who juggle multiple projects simultaneously.
Privacy Controls: Vivaldi offers built-in tracking protection and ad-blocking, giving users more control over their online data.
Recent Updates:
Mail Client Integration: Vivaldi now has a built-in mail client, making it easier to manage emails directly within the browser.
Calendar and Feed Reader: The latest version includes a built-in calendar and feed reader, providing an all-in-one solution for power users.
Как бы... Очевидно.
-
Только что прошелся общим поиском по основному форуму... И что же я там увидел. Люди которые там что то обсуждают употребляют очень много ругательных слов
"SSH Client" "HTTP/Socks" "SSH/SFTP/SCP" и тд. Очевидно что это простые рядовые пользователи ПК использующие Linux Debian 12 KDE X11 или Fedora 41 KDE 6.3 как основную систему Обычное ведь дело.