@ Shpankov А типо маскировка браузера через заголовки это капец какая важная функция? Заголовок должен быть именно ваш. Что бы сайты воспринимали вас и начали учитывать. Что именно через ваш браузер люди сидят в сети. О какой статистике может идти речь если вы сами дали возможность пользователям себя из любой статистики вычеркнуть. Тут вашу команду это не смутило.

Да и на счет нужно единицам? Типо в мире мало людей с руками? По сути их больше чем вам кажется. Да и 80% пользователей вашего браузере именно такие пользователи. Так как на него перешли люди именно из за его гибкости в настройке и большого кол-ва функций. Вы реально думаете что вашим браузером пользуются простые пользователи? Те о ком вы говорите даже не слышали о нем и даже если им сказать что он лучше других хрен они на него будут переходить. Переходить будут именно те кто уверен что перенесет все свои данные и закладки. Переставит расширения или найдет аналоги если переход с лисы. Ваш браузер не на слуху и даже не на втором и не третьем плане. Его нет почти не в одном рейтинге в сети+- крупном. В гугле "browsers rating 2024" редко где есть

Только тут https://www.devzery.com/post/top-ranked-web-browsers-in-2024-guide-to-the-best 8 место и о чудо этот рейтинг делали именно технически подкованные люди (причем индусы... Явно это программисты.). Вы делаете упор вообще не на тех. Да и по вашему функционалу вы явно ориентированы как раз не на совсем обычных пользователей. Так почему лично вы отрицаете путь развития браузера?... Мне кажется на EN части форума уже залайкана моя идея и видимо лучше писать именно туда...

Мне вот не понятна лично ваша позиция в этом вопросе. По факту браузер вообще не идет по пути подходящем нулевым пользователям. Только продвинутые пользователи ПК будут его использовать. Так как понимают что такое кастомизация в которую вы пошли. Рядовому пользователю плевать. Он использует хром без каких то расширений и все. (Пример моя жена. Она врач и ей надо читать свои сайты медицинские, смотреть конференции и проверять почту на mail.ru и ей вообще плевать на кастомизацию. Ваш браузер для нее слишком сложный и она попросила вернуть ей хром.) Так что ваша целевая аудитория как раз такие как я, а уж ни как не простые пользователи как вы считаете.

8. Vivaldi: The Customization King

Market Share: Less than 1%Platforms: Windows, macOS, Linux, Android

Vivaldi is the ultimate browser for power users who want a high degree of control over their browsing experience.

Key Features:

Extreme Customizability: Vivaldi allows users to tweak almost every aspect of the browser, from tab placement to keyboard shortcuts.

Tab Stacking: Users can organize their tabs into stacks, which is perfect for users who juggle multiple projects simultaneously.

Privacy Controls: Vivaldi offers built-in tracking protection and ad-blocking, giving users more control over their online data.

Recent Updates:

Mail Client Integration: Vivaldi now has a built-in mail client, making it easier to manage emails directly within the browser.

Calendar and Feed Reader: The latest version includes a built-in calendar and feed reader, providing an all-in-one solution for power users.

Как бы... Очевидно.