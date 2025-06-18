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AlanHakunov
На разных сайтах, яндекс почта, гугл, deepseek и прочее. сбилась темная тема. все отображается контрастно, темный фон стал белый а текст тоже остался белый.
Если в настройках вивальди сменить тему на светлую то все меняется наоборот. Светлый фоон становится темным и буквы остаются темными. Вобщем что то жутко поломалось. Кто сталкивался?
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AlanHakunov
Боже. тут на сайте форума тоже все было белым бело и даже текст не читался. На выделенном месте оказалась синяя кнопка, я ее нажал. и все стало как надо. я в ахуе с этой системы, как сломал как починил непонятно.
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Поддерживаю. В браузере криво отображаются темные темы на сайтах. Возможно связано с блокировками AWS Амазона и Cloudflare внутри страны. Хотя и через VPN не работает.
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@AlanHakunov Та же самая проблема,что делать не понятно. Магическую синюю кнопку,которая всё починит,найти не смог))
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AlanHakunov
хрен знает чем помочь пацаны.
Если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое