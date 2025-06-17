@ oreocookie said in Через раз могу зайти на сайты, связанные с браузером, что это может быть?:

Заметила эту проблему вчера, а как давно это уже было, неизвестно. Состояние серверов, говорит. что, мол, полёт нормальный, всё работает. Со синхронизацией у меня проблем не было. Интернет, по крайней мере, сейчас, использую только я, так что нагрузка не должна быть высокой. Временами открывается, но так поломано, будто на дворе 99-ый. Открывала сайты с разных браузеров: Вивальди, Эдж и хром (но хром только на телефоне.) Всё так же. Менятели страны дело не сыграли. Сейчас Фортуна благословила мигом доступа, когда я могу об этой жести написать. Модем, роутер перезагружали. Сеть Ростелеком.

То же самое. Скорость загрузки c сайтов вивальди составляет где то 10-15 киллобайт. У меня роутер с настроенным обходом блокировок, добавил все домены вивальди в обработку, а толку 0. Включаю ВПН и скорость становится молниеносной!

Что это? Роскомпозор снова пакостит, или скорость режут норвеждцы?