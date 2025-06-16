Всем здравствуйте, выявил у себя вирус на компе и с помощью программы его удалил, после чего браузер перестал открываться, то есть появляется иконка загрузки и сразу закрывается, в диспетчере задач нету запущенных процессов с браузером, хочу ещё добавить, что перед тем как я последний раз смог запустить браузер все окна были с мертвой птичкой, после чего я закрыл и уже не смог запустить, переустановка браузера не помогла, откат системы на неделю назад не помог, может быть кто нибудь подскажет что можно сделать