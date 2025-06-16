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Всем здравствуйте, выявил у себя вирус на компе и с помощью программы его удалил, после чего браузер перестал открываться, то есть появляется иконка загрузки и сразу закрывается, в диспетчере задач нету запущенных процессов с браузером, хочу ещё добавить, что перед тем как я последний раз смог запустить браузер все окна были с мертвой птичкой, после чего я закрыл и уже не смог запустить, переустановка браузера не помогла, откат системы на неделю назад не помог, может быть кто нибудь подскажет что можно сделать
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@grobersieg Hi. 99.9% это не проблема браузера. Удаление вируса не равно восстановлению системы к исходному (рабочему) состоянию. Откат системы тут бесполезен, самый простой(правильный) выход винду под снос или гадать что ещё убил вирус/антивирус.
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@Lancelap После переустановки винды ничего не изменилось, вивальди так же не открывается, я уже не знаю что ещё думать
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@grobersieg said in Не открывается браузер:
вивальди так же не открывается, я уже не знаю что ещё думать
Установленный начистовую с новым профилем?
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@Shpankov Да
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@grobersieg said in Не открывается браузер:
@Shpankov Да
Нужны подробности - как устанавливали, что делали, и т.д. и т.п.
В Windows есть какие-нибудь антивирусы или клинеры?
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Удаление производил с помощью восстановление системы к исходному состоянию с удалением всего, загружал с облака, есть клинер Soft Orgonaizer, но запуск вивальди производился без него, до его установки, антивирусы только встроенные windows defender
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@grobersieg said in Не открывается браузер:
Удаление производил с помощью восстановление системы к исходному состоянию с удалением всего, загружал с облака, есть клинер Soft Orgonaizer, но запуск вивальди производился без него, до его установки, антивирусы только встроенные windows defender
Как устанавливали Vivaldi? Профиль старый или новый использовали?
Пробовали запуск из консоли? Есть какие-нибудь сообщения?
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@Shpankov Устанавливаю не на диск системы, профиль новый, если я правильно понял, потому что после установки, вивальди даже окно не открывает, просто возле курсора загрузка секунды 3 идёт и все пустота, как сказал в диспетчере тоже ничего нет, если часто нажимать на ярлык появляется окошко "подождите пока вивальди закроется и кнопка принудительно закрыть"
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@Shpankov Запуск из консоли не пробывал, не имею понимание как это сделать к сожалению
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Есть чувство что что-то просто его блочит, типо черного списка, хотя после переустановки виндовс он должен бы был сброситься
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@grobersieg said in Не открывается браузер:
Есть чувство что что-то просто его блочит, типо черного списка, хотя после переустановки виндовс он должен бы был сброситься
Ну, это ваша система - издалека трудно понять, что у вас происходит.
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@Shpankov Ещё сейчас выявил что у меня точное такая же проблема со стим, но там есть фоновое процессы, которые работают, но грубо говоря главное активное окно так же закрывается и не хочет открываться
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@grobersieg said in Не открывается браузер:
@Shpankov Ещё сейчас выявил что у меня точное такая же проблема со стим, но там есть фоновое процессы, которые работают, но грубо говоря главное активное окно так же закрывается и не хочет открываться
Я бы не восстанавливал, а переустановил бы систему с нуля.