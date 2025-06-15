Доброго времени суток!

С последними версиями, начиная приблизительно с 7.0, Google и прочие сайты, несмотря на запрет сбора геопозиции и связанных с ней данных, всё равно собирают их, как и данеых на язык. Трансляция IP для WebRTC тоже отключена. В приватных вкладках так и подавно, хуже чем в основе это отрабатывает, и с каждой сессией видит локацию и язык страны, что уж явно не нормально и считается серьёзной брешью в браузере и системе от слежки.

Нужна срочно полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения пользователя, в том числе и для поисковиков (привет Google и Яндекс)!

Также давно пора интегрировать возможность ставить расширения с магазина Chrome.