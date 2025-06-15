Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения
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Доброго времени суток!
С последними версиями, начиная приблизительно с 7.0, Google и прочие сайты, несмотря на запрет сбора геопозиции и связанных с ней данных, всё равно собирают их, как и данеых на язык. Трансляция IP для WebRTC тоже отключена. В приватных вкладках так и подавно, хуже чем в основе это отрабатывает, и с каждой сессией видит локацию и язык страны, что уж явно не нормально и считается серьёзной брешью в браузере и системе от слежки.
Нужна срочно полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения пользователя, в том числе и для поисковиков (привет Google и Яндекс)!
Также давно пора интегрировать возможность ставить расширения с магазина Chrome.
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maximvasiljev
ну условный яндекс много чего делает для сбора данных, их недавно поймали с localhost https://localmess.github.io/
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@maximvasiljev и опять же, бреши латать нужно, особенно в режиме приватности, где безопасность хуже, чем без него. Как минимум, нужно залатать трекеры – геотрекеры и IP-трекинг.
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P. S. Имеются в виду мобильные версии браузера на Android и iOS.
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@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
и с каждой сессией видит локацию и язык страны,
И как вы это проверяли на андроиде?
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maximvasiljev
@far4 @AnimeDroid По ip можно вычислить примерную локацию, сам такой пользуюсь (maxmind). Не делать же как в Safari (там есть опция подсовывать известным трекерам левый ip). По поводу языка − браузер сам шлёт исходящие запросы с заголовком Accept-Language, который сам сообщает предпочитаемый язык. Ну и даже в скриптах можно получить локаль системы через navigator.language
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@maximvasiljev
я так понял, что речь о другом. Поскольку у нас раздел андроида, то берём к примеру Invizible, пропускаем Вивальди через тор (с отключенным Quic - тор не поддерживает UDP). Я не вижу, чтобы Вивальди что-то сливал в плане IP.
Дальше, локаль. Я смотрел с помощью browserleaks и deviceinfo-me, но браузер показывает только выставленный App Language в Настройкаx. То есть в качестве локали берёт язык самого приложения, а не общесистемную локаль или список языков для веб-страниц, допустим первый из этих языков. А у меня интерфейс на en-US, это удобно. И как стоит у меня en-US так и показывает. А, например, Sec-CH-Lang я получаю как not received.
Уточнение: флаг #reduce-accept-language у меня включен.
Поэтому я и спросил у старттопика, как он тестировал слив.
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AnimeDroid
@far4 как минимум, в том же приватном режиме, если зайти на сайт где показывается локация, без включённого разрешения на сбор локации, с выключенным полным WebRTC – локацию, причём даже не примерную, считывает. С VPN то же самое. Нужно исправлять проблему, а не игнорировать её.
К слову, причём тут локаль? Речь-то не про неё.
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@AnimeDroid
а у вас точно анонимный vpn? Есть разные виды vpn, в том числе и такие, которые показывают исходный IP.
Я не видел, чтобы в случае соединения через тор был виден исходный IP и, соответственно, исходная геолокация.
Про сбор языковых данных, то есть про локаль браузера вы написали в первом посте.
и с каждой сессией видит локацию и язык страны
Язык страны - или язык, выбранный в качестве языка интерфейса браузера?
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AnimeDroid
@far4 язык страны (в случае с Google) видит вместе с местоположением и меняет по дефолту. Без VPN и в приватном режиме. Такое приходится вручную менять.
Язык браузера у меня другой совсем.
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@AnimeDroid
Слушайте, я вот только попробовал гугль-мап в браузере и в смарте геолокация выключена, IP домашний, то есть без маскировки. Гугль выдал: "Гугль Карты не смогли определить ваше точное местоположение".
Хорошо, включаю GPS в смарте - в браузере выключена. Результат точно такой же.
То есть геолокация у меня сейчас показывается с точностью до большого города, где я живу, да и то - потому что глав-офис провайдера здесь расположен.
Пусть другие проверят на своих смартах.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
как минимум, в том же приватном режиме, если зайти на сайт где показывается локация, без включённого разрешения на сбор локации, с выключенным полным WebRTC – локацию, причём даже не примерную, считывает.
На всякий случай напомню. Приватный режим в браузере не является анонимайзером - приватный он потому, что не сохраняет в браузере историю ваших просмотров и прочие данные типа Cookies. Для посещаемых веб-сайтов вы выглядите точно так же, как и при работе в обычном режиме.
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@Shpankov а вообще, можете пожалуйста защиту от утечек геопозиции тоже добавить в защиту от слежки, т.е. чтобы по IP без VPN не хавало местоположение без разрешения пользовптеля. И можно ли надеяться на добавление поддержки расшериний?
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@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
а вообще, можете пожалуйста защиту от утечек геопозиции тоже добавить в защиту от слежки
Я не вижу никаких утечек геопозиции. При отключенной в телефоне геолокации сервисы видят только моего мобильного провайдера, но не меня.
@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
И можно ли надеяться на добавление поддержки расшериний?
Запрос есть, в планах пока нет.
Напишите, каких расширений вам не хватает?
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@Shpankov как минимум с Chrome или Firefox.
А касательно слежки, чтобы защита отрабатывала и на домен. Например, чтобы те же Google и Яндекс и многие не могли отследить, т.е. они не могли по IP провайдера тоже отслеживать местоположение, ну или какую-нибудь подмену сообразить опциональную, так как отключение трансляции WebRTC бесполезное, и IP они и другие сайты могут собирать. К слову, полностью, через флаг, тоже не удаётся вырубить, так как гугл мобильному хрому многие флаги специально обрубили.
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@Shpankov
кстати, в браузере есть ещё анонимайзер Startpage, который и в обычной вкладке скрывает IP, скрывает настоящий DoH браузера, подменяет UserAgent, отключает ClientHints, игнорирует установленные кукизы (во всяком случае, игнорит логин на сайтах).
Правда gMaps с ним не дружат.
Ну то есть, если каждый раз заморачиваться и искать нужную страницу в SP, то можно пользоваться бесплатным анонимизирующим прокси.
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@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
как минимум с Chrome или Firefox.
Что вы имеете в виду?
Я спросил, каких конкретно расширений вам не хватает.
@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
А касательно слежки, чтобы защита отрабатывала и на домен. Например, чтобы те же Google и Яндекс и многие не могли отследить, т.е. они не могли по IP провайдера тоже отслеживать местоположение, ну или какую-нибудь подмену сообразить опциональную
Я же объяснил: сайты отслеживают ваше местоположение не по браузеру, а по провайдеру. Мы не можем заставить всех провайдеров скрывать ваше местоположение. Тем более, что оно не точное, а очень грубое - в рамках города или региона.
@AnimeDroid said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
и IP они и другие сайты могут собирать
Это собирают абсолютно все сайты и сервисы. Если вы хотите скрыть IP - вы можете пользоваться приложениями VPN.
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@far4 said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
кстати, в браузере есть ещё анонимайзер Startpage, который и в обычной вкладке скрывает IP, скрывает настоящий DoH браузера, подменяет UserAgent, отключает ClientHints, игнорирует установленные кукизы (во всяком случае, игнорит логин на сайтах).
Не понял, что вы имеете в виду. Startpage - это поисковик, а не анонимайзер. И он ничего не скрывает.
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@Shpankov
Илья, вы иногда поражаете своим нелюбопытством!
SP входит как поисковая система, кажется, в любую конфигурацию - для любой страны. И на андроиде - это как раз по сути встроенный в браузер вариант высокоанонимного прокси.
Техн. подробности:
https://support.startpage.com/hc/en-us/articles/4455540212116-The-Anonymous-View-proxy-technical-details
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@far4 said in Полная защита от слежки и сбора трекеров геолокации вне разрешения:
Илья, вы иногда поражаете своим нелюбопытством!
SP входит как поисковая система, кажется, в любую конфигурацию - для любой страны. И на андроиде - это как раз по сути встроенный в браузер вариант высокоанонимного прокси.
Ну, так это сервис самого Startpage, а не браузера Vivaldi. Мы же о браузере говорим? И в браузере анонимайзера Startpage нет. Я имею в виду - как встроенной функции.