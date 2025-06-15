Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации:

Мне нужно было скачать мп3 с ютуба, зашел на сайт для скачивания мп3, нажимаю скачать - время ожидания загрузки постепенно увеличивается и в итоге ничего не скачивается.

Решил переустановить браузер, заранее сохранил все вкладки как сессию, после удалил браузер и все файлы из "appdata/local/vivaldi" думая что сессия сохранилась на сервере, но когда заново установил браузер - пусто.

Синхронизировались только расширения и все.

Подскажите как восстановить вкладки.