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Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации:
Мне нужно было скачать мп3 с ютуба, зашел на сайт для скачивания мп3, нажимаю скачать - время ожидания загрузки постепенно увеличивается и в итоге ничего не скачивается.
Решил переустановить браузер, заранее сохранил все вкладки как сессию, после удалил браузер и все файлы из "appdata/local/vivaldi" думая что сессия сохранилась на сервере, но когда заново установил браузер - пусто.
Синхронизировались только расширения и все.
Подскажите как восстановить вкладки.
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@dapstep Сессии пока не синхронизируются. Перед любыми действиями лучше сохранять резервную копию папки профиля Default.
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@Shpankov а почему синхронизировались только расширения? даже историю не могу посмотреть
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov а почему синхронизировались только расширения? даже историю не могу посмотреть
Трудно сказать - надо проверять, что у вас в настройках и в синхронизации.
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@Shpankov а подскажите, я восстановил удаленный файл сессии (.bin), но когда я хочу открыть его через пункт файл его нет в списке, что делать?
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov а подскажите, я восстановил удаленный файл сессии (.bin), но когда я хочу открыть его через пункт файл его нет в списке, что делать?
Просто файла недостаточно - там сложная система, связанная с базами данных. Копирование не поможет.
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@Shpankov А какие именно нужны папки/файлы для восстановления вкладок(сессии)?
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
А какие именно нужны папки/файлы для восстановления вкладок(сессии)?
Нужно минимум два файла - файл сессии и конфигурационный файл session.json, лежит в той же папке.
Можно попробовать создать конфигурационный файл вручную. Возьмите вот такой образец:
[ { "children": [ { "containerguid": "", "createtime": 1.70316841782914e+12, "filename": "имя_файла_сессии.bin", "groupnames": { }, "guid": "100537f0-07a7-42b9-adf9-d344c2b862d0", "modifytime": 1.70316841782914e+12, "quarantinecount": 0, "tabscount": 30, "title": "Название_сессии", "type": 0, "windowscount": 1, "workspaces": [ ] }, { "children": [ ], "guid": "00000000-0000-5000-a000-000000000003", "type": 1 } ], "guid": "00000000-0000-5000-a000-000000000002", "type": 1 } ]
Укажите в нём имя файла и название сессии. Всё - в текстовом редакторе. Сохранить как session.json.
Возможно, сработает.
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@Shpankov я восстановил эти 2 файла(в файле session.json другой текст, не тот что в образце)
получается мне надо их перекинуть в текущую папку? или перекинуть только файл .bin, удалить текущий файл session.json и создать новый по образцу?
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov я восстановил эти 2 файла(в файле session.json другой текст, не тот что в образце)
получается мне надо их перекинуть в текущую папку? или перекинуть только файл .bin, удалить текущий файл session.json и создать новый по образцу?
Если сохранился старый файл - новый не нужен. Копируете сессии и файл session.json. Должно сработать.
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@Shpankov переместил эти 2 восстановленных файла в папку Sessions с заменой - ничего не поменялось,
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov переместил эти 2 восстановленных файла в папку Sessions с заменой - ничего не поменялось,
Проверьте, есть ли в файле session.json запись о том файле сессии.
Далее, для чистоты эксперимента можно всё удалить/переместить из новой папки Sessions и затем туда положить только эти два файла.
Всё делать при закрытом браузере.
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@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Проверьте, есть ли в файле session.json запись о том файле сессии.
там вот это
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Далее, для чистоты эксперимента можно всё удалить/переместить из новой папки Sessions и затем туда положить только эти два файла.
сделал, в итоге открылся пустой браузер
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Проверьте, есть ли в файле session.json запись о том файле сессии.
там вот это
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Далее, для чистоты эксперимента можно всё удалить/переместить из новой папки Sessions и затем туда положить только эти два файла.
сделал, в итоге открылся пустой браузер
Так вам нужно сохранённую сессию как набор вкладок сохранённых открыть или последнюю активную сессию со всеми открытыми вкладками?
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@Shpankov ну скорее сохранённую сессию как набор вкладок сохранённых, так как
последняя активная сессия у меня сейчас и тут всего пару вкладок
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov ну скорее сохранённую сессию как набор вкладок сохранённых, так как
последняя активная сессия у меня сейчас и тут всего пару вкладок
OK, как я понял, вам нужно открыть сессию 2025-06-15_00_26.bin?
Вы когда её сохраняли - какое-то имя давали?
Можете прислать мне в личку старый файл sessions.json
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@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Вы когда её сохраняли - какое-то имя давали?
давал
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Можете прислать мне в личку старый файл sessions.json
когда файл перетаскиваю в чат пишет что "у вас недостаточно прав для этого действия"
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
OK, как я понял, вам нужно открыть сессию 2025-06-15_00_26.bin?
да
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Вы когда её сохраняли - какое-то имя давали?
давал
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
Можете прислать мне в личку старый файл sessions.json
когда файл перетаскиваю в чат пишет что "у вас недостаточно прав для этого действия"
@Shpankov said in Синхронизация и вкладки:
OK, как я понял, вам нужно открыть сессию 2025-06-15_00_26.bin?
да
Пришлите на почту shpankov [at] yandex.ru
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@dapstep said in Синхронизация и вкладки:
Да. Только я стараюсь не публиковать публично свой Email - их потом собирают спамеры и заваливают мусором.