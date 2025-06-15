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Да почему devTool не сохраняет позицию свою... Каждый раз открывается в своем месте по умолчанию и вообще не хочет запоминать позицию... Этот баг был в Опера от части я по этому и ушел с нее. Задрал он там...
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@ZeoNish said in DevTool браузера...:
Да почему devTool не сохраняет позицию свою... Каждый раз открывается в своем месте по умолчанию и вообще не хочет запоминать позицию... Этот баг был в Опера от части я по этому и ушел с нее. Задрал он там...
А в Chrome как работает?
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@Shpankov Все нормально в хроме.
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@ZeoNish said in DevTool браузера...:
@Shpankov Все нормально в хроме.
Тогда нужен баг-репорт.
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@Shpankov У вашего баг репорта слишком много полей... Тут вообще не понятно что туда писать ...
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@ZeoNish said in DevTool браузера...:
@Shpankov У вашего баг репорта слишком много полей... Тут вообще не понятно что туда писать ...
Много лет работает - никто не жаловался
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@Shpankov Сообщаю. После обновления DevTool стал работать корректно. Хотя до этого я и переставлял браузер и чистил все что возможно. Не смогу сказать что помогло. Будем считать что было что то исправлено разработчиками. Так как именно после обновления все стало работать корректно.
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@Shpankov Так же надо вынести тему видимо отдельную сохранение открытых окон после закрытия и открытия браузера.
Когда у вас открыто несколько окон то вы хотите этого или нет закрываете их по одному. Что в свою очередь при открытии не даст возможности нормально восстановить все как было... Придется попотеть... Самый простой способ что я нашел. Что бы все открылось нормально и сразу. Это убить процесс браузера в диспетчере задач. Что бы поставить обновление и не потерять вкладки ... самый лучший вариант как выяснилось...
Было бы не плохо при нажатии сюда
Нормально перезапускать браузер в жесткую и открывать все как было до нажатия.
Логика разработчиков понятна и примитивна. При перезапуске они просто вызывают API закрытия окна. Но а что есть окон не одно, а 2 или 3? Обновления не будет по понятным причинам так как программа еще не выгружена и пока вы не закроете все окна то не начнется процесс обновления. Ну а закрывая окна вы молитесь на то что бы потом их все обратно открыть без проблем (Спойлер проблемы будут в 99% случаев) и проще убить через диспетчер и получить 100% результат.
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@ZeoNish said in DevTool браузера...:
@Shpankov Так же надо вынести тему видимо отдельную сохранение открытых окон после закрытия и открытия браузера.
Когда у вас открыто несколько окон то вы хотите этого или нет закрываете их по одному. Что в свою очередь при открытии не даст возможности нормально восстановить все как было... Придется попотеть... Самый простой способ что я нашел. Что бы все открылось нормально и сразу. Это убить процесс браузера в диспетчере задач. Что бы поставить обновление и не потерять вкладки ... самый лучший вариант как выяснилось...
Было бы не плохо при нажатии сюда
Нормально перезапускать браузер в жесткую и открывать все как было до нажатия.
Логика разработчиков понятна и примитивна. При перезапуске они просто вызывают API закрытия окна. Но а что есть окон не одно, а 2 или 3? Обновления не будет по понятным причинам так как программа еще не выгружена и пока вы не закроете все окна то не начнется процесс обновления. Ну а закрывая окна вы молитесь на то что бы потом их все обратно открыть без проблем (Спойлер проблемы будут в 99% случаев) и проще убить через диспетчер и получить 100% результат.
Я вам в другой ветке ответил - всё работает нормально. Браузер при обновлении перезапускается со всеми окнами.