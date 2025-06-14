@ ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:

у меня вопрос к модераторам форума

Модераторы форума следят за порядком на форуме

Если мы говорим о панели под адресной строкой (скриншот 1, позиция 1), то посмотрите в настрйоках, какая папка с закладками выбрана у вас для отображения на панели (скриншот 1 позиция 2)

После этого посмотрите, в какой папке вы создаёте подпапки (скриншот 2). Может так случиться, что вы создаёте папку, например, в папке Покупки, а у вас на панели закладок отображаются закладки из папки Путешествия. Тогда вы их не увидите.

Откройте закладки в боковой панели или введите в адресной строке vivaldi:bookmarks и посмотрите, где находятся возданные вами папки.