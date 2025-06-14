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ThePunisher43
Приветствую разработчиков вивальди у меня к вам предложение добавьте в вивадьди возможность сортировать закладки по алфавиту и подсказки как в опере и если есть настройка подсказок как её можно включить
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kurai Moderator Translator
@ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:
добавьте в вивадьди возможность сортировать закладки по алфавиту
Реализовано давным давно.
@ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:
подсказки как в опере
Это как? Опишите, пожалуйста.
@ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:
если есть настройка подсказок как её можно включить
Вот настройки подсказок:
Правила раздела запросов новых функций:
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вот сортировка в алфавитном порядке
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у меня вопрос к модераторам форума а куда деваются папки в браузере вивальди если я их создал 2 минуты назад на панели закладок я вижу ток сайты голые без папок а папок самих я не вижу куда деваются папки?
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kurai Moderator Translator
@ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:
у меня вопрос к модераторам форума
Модераторы форума следят за порядком на форуме
Если мы говорим о панели под адресной строкой (скриншот 1, позиция 1), то посмотрите в настрйоках, какая папка с закладками выбрана у вас для отображения на панели (скриншот 1 позиция 2)
После этого посмотрите, в какой папке вы создаёте подпапки (скриншот 2). Может так случиться, что вы создаёте папку, например, в папке Покупки, а у вас на панели закладок отображаются закладки из папки Путешествия. Тогда вы их не увидите.
Откройте закладки в боковой панели или введите в адресной строке vivaldi:bookmarks и посмотрите, где находятся возданные вами папки.
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Разработчики а вы вивадьди не хотите сделать как опера 12 14 с турбо режимом или с синей полоской загрузки страниц?
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Мусор бы убрали из обновлений... Писал уже, ...\Vivaldi\Application\7.4.3684.50\resources\vivaldi\resources notification_ding.opus, notification_rooster.opus и notification_tada.opus. Зачем неизменяемые ресурсы в папке новой сборки?
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@Lancelap said in пожелание к разработчикам вивальди:
Мусор бы убрали из обновлений... Писал уже, ...\Vivaldi\Application\7.4.3684.50\resources\vivaldi\resources notification_ding.opus, notification_rooster.opus и notification_tada.opus. Зачем неизменяемые ресурсы в папке новой сборки?
Если вы не меняли дефолтные настройки обновлений браузера и не удаляли вручную файлы приложения, то в Windows будет происходить обновление патчами - т.е. будет загружаться только то, что изменилось.
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@Shpankov Приветствую, автопроверка отключена и всё. Пользуюсь будильником, таймером, notification_tada.opus поменял на свой, после обновления он заменяется на дефолтный. Добавить пользователю возможность прикрутить свой файл или хотя бы регулятор громкости, решило бы проблему, мой случай → батник автозамены.
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@Lancelap said in пожелание к разработчикам вивальди:
Добавить пользователю возможность прикрутить свой файл или хотя бы регулятор громкости, решило бы проблему
Я добавил в список пожеланий на улучшение функций.
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@Shpankov добавьте и мою функцию
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@kurai для закладок бы в настройках сделать папкой всегда закладки а не мои папки и сохранение изменений бы а то нет
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@ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:
@Shpankov добавьте и мою функцию
Для Экспресс-панели всегда используется ручная сортировка, т.к. люди привыкают к определённому размещению ячеек и теряются, если они почему-то куда-то сползают сами.
Добавлю в запросы опцию применения сортировки закладок для Экспресс-панели.
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ThePunisher43
@Shpankov Я бы хотел Вивальди увидеть такой какой была опера в 2010 годах если конечно можно
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kurai Moderator Translator
@ThePunisher43 said in пожелание к разработчикам вивальди:
@Shpankov Я бы хотел Вивальди увидеть такой какой была опера в 2010 годах если конечно можно
Мы бы тоже очень хотели, чудесный был браузер
И разработчики Vivaldi пытаются по-максимуму воссоздать ту самую Оперу. Естественно, с учётом современных реалий.
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@kurai а куда пропала кнопка лучших сайтов в вивальди на телефоне она есть а на пк пропала
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@ThePunisher43
экспресс-панель -> три точки -> customize start page -> display top sites (появляется отдельная вкладка первая слева).
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@far4 у меня такого нет на пк три точки мне приходится жать на плюсик создавать папку и тогда появляется топ сайтов
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у меня на пк так
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@ThePunisher43
сорри, я не посмотрел раздел и спутал с андроидом.