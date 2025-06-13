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Значок в адресной строке убирать не хочу. Но хочу отключить автоперевод. Снятие галочки в выпадающем поле «Всегда переводить» не помогает, система его игнорирует и снова автоматически переводит. Совсем отключать не хочу.
Чем лечить?
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kurai Moderator Translator
@Gerodot1964 said in Как укротить штатный переводчик?:
Снятие галочки в выпадающем поле «Всегда переводить» не помогает
А если там же поставить галочку "Никогда не переводить"?
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@kurai Там нет такого, только «Всегда переводить» с галочкой. Вот сейчас опять, хотя я в прошлый раз запретил ему переводить форум.
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kurai Moderator Translator
@Gerodot1964 said in Как укротить штатный переводчик?:
@kurai Там нет такого, только «Всегда переводить» с галочкой. Вот сейчас опять, хотя я в прошлый раз запретил ему переводить форум.
А вот тут?
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@курай Все возвращается.
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@Gerodot1964 У меня корректно отключается, в контекстном меню есть, не мешает