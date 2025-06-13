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Aaron Translator
原文：彩色标签堆栈 - Vivaldi浏览器快照3725.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年6月13日
更新日志：
- [新增] [标签]彩色标签栈（VB-75822）
- [新增] [标签] [菜单]创建一个编辑标签栈对话框（VB-116983）
- [地址栏]打开标签页后快速输入时，将删除某些字符（VB-117239）
- [拦截器]如果仅通过ping阻塞而被阻止，则不要报告统计数据中的阻止请求（VB-117480）
- [书签] [笔记]开始页面快速设置在其他管理页面上显示（VB-117279）
- [书签]在书签栏中重新排列书签时，请使用下拉目标指示器（VB-117036）
- [日历]更改状态按钮默认窗格到账户（VB-117140）
- [日历]如果电子邮件地址有所不同，则无法接受邀请。（VB-117139）
- [Chromium]更新至138.0.7204.23
- [崩溃] [mail] [js错误] RangeError：最大调用堆栈大小超过（VB-115288）
- [崩溃] [设置]搜索过程中的TypeError（VB-117655）
- [对话框]分享vivaldi未居中（VB-117358）
- [直接匹配]结果在搜索字段中显示，尽管没有任何直接匹配选项（VB-117185）
- [下载]多个文件一次失败（VB-46079）
- [扩展] Chrome网络商店在某些地区指出“添加到Google Vivaldi”（VB-117262）
- [Linux] [媒体]获取CHR138-120726专有媒体支持：尚未使用GLIBC <2.35（VB-117731）的发行版
- [macOS]错误的系统UI字体用于简体中文（VB-96335）
- [邮件] [书签]拖动和删除多个项目仅移动一个项目（VB-117274）
- [邮件]邮件列表选择和滚动位置在切换文件夹时并不总是正确的（VB-117246）
- [邮件]不同账户的服务器表格显示相同的连接状态（VB-117566）
- [邮件]忽略的非重要邮件列表的设置未反映更改（VB-117402）
- [菜单]“转到http：//…”每个选定的单词（VB-117154）
- [菜单] [标签页]修改默认标签页菜单布局（VB-117680）
- [笔记]打开管理器上的JavaScript错误（VB-117285）
- [笔记]导入笔记的标题损坏（VB-117460）
- [面板]保存网络面板历史记录（VB-115695）
- [同步]防止同步意外发送未加密的条目（VB-117671）
- [标签页]无法单击关闭“未选择”标签页（VB-117280）
- [标签]最小化垂直标签栏溢出底部工具栏（VB-117599）
- [标签]快速打开垂直标签栏导致UI破损（VB-117047）
- [标签] [设置]紧凑型UI和删除工作区按钮会导致标签页在CTRL上闪烁（VB-117286）
- [标签] [工具栏]在左/右的溢出标签页上编辑器显示不正常（VB-116999）
- [标签] [工具栏]当将搜索放入标签栏时，地址栏下方的搜索下拉套盖（VB-117282）
- [标签] [工具栏] 标签栏上的VPN按钮在单击时跳来跳去（VB-117281）
- [标签] [工具栏] VPN按钮选项卡栏在单击的主工具栏中重复（VB-117283）
（机翻，人肉校订）