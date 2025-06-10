Почему со многих сайтов идет запрос местоположения/геолокации, хотя у меня она отключена в настройках браузера?
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Почему со многих сайтов идет запрос местоположения/геолокации, хотя у меня она отключена в настройках браузера? Тот же google.com запрашивает и многие другие сайты.
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@Celss Согласен. Задрал уже браузер постоянно давать сайтам доступ к запросу геолокации.
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@ZeoNish, а в чем тогда прикол запрета определения местоположения, если все равно идут запросы и выскакивает это окно, с очередным разрешить/запретить?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
- Установил браузер начистовую.
- Зашёл в Настройки - Приватность.
- Поставил для запросов местоположения "Запретить" (по умолчанию было Спрашивать)
- Открыл астрономический сайт https://stellarium-web.org
- Запроса на метстоположение нет - в адресной строке соответствующая кнопка:
Проверьте у себя, у вас так же работает?
Или пришлите ссылки на сайты, которые запрашивают местоположение несмотря на запрет.
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xogorxogorich
@Shpankov said in Почему со многих сайтов идет запрос местоположения/геолокации, хотя у меня она отключена в настройках браузера?:
Открыл астрономический сайт https://stellarium-web.org
Запроса на метстоположение нет - в адресной строке соответствующая кнопка:
Проверил на не чистовой последней стабильной сборке (запрет на ГЕО давно стоял) - ситуация аналогичная, запроса нет, в строке такая же иконка. win11
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Вот что имеем
Жмем отказать в доступе. Закрываем и открываем опять и так по кругу.
Он каждый раз спрашивает о запросе. Я думаю автор имел именно это ввиду.
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kurai Moderator Translator
@ZeoNish А если в этом же блоке настроек мышкой прокрутить вниз до этого блока и там выбрать блокировку геолокации?
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@kurai после повторного вкл выкл начало работать... Видимо это связано с обновлением браузера. Какие то настройки слетают постоянно. Очень странно.