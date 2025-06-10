Установил браузер начистовую. Зашёл в Настройки - Приватность. Поставил для запросов местоположения "Запретить" (по умолчанию было Спрашивать) Открыл астрономический сайт https://stellarium-web.org Запроса на метстоположение нет - в адресной строке соответствующая кнопка:

Проверьте у себя, у вас так же работает?

Или пришлите ссылки на сайты, которые запрашивают местоположение несмотря на запрет.