Смотрел обучающие видео и раз воспроизводится звук со всех вкладок одновременно, начал разбираться и выяснил...

Суть в следующем, есть настройка в браузере, что воспроизводить звук только в активной вкладке, это в старых версиях распространялось и на приватные вкладки, но с последней или предпоследней версии в приватной вкладке не работает.

Как сделать так чтобы и в приватных вкладках воспроизводился звук только на активной странице?