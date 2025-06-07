-
Смотрел обучающие видео и раз воспроизводится звук со всех вкладок одновременно, начал разбираться и выяснил...
Суть в следующем, есть настройка в браузере, что воспроизводить звук только в активной вкладке, это в старых версиях распространялось и на приватные вкладки, но с последней или предпоследней версии в приватной вкладке не работает.
Как сделать так чтобы и в приватных вкладках воспроизводился звук только на активной странице?
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Alevpi Есть такой баг. Отправил баг-репорт.
-
Версия 7.4.3684.55 - не исправили.
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Alevpi В стабильной версии ничего не будет исправляться. Исправления идут в тестовые версии. Но сейчас лето - пора отпусков. Поэтому баг всё ещё стоит в очереди.
Вообще, это довольно мелкая проблема, так что вряд ли за неё возьмутся скоро. Очень много более критичных задач.