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В последнее время сайт гугла стал вести себя нехорошо.
Авторизация проходит успешно, но остается активной кнопка "Войти"
Чуть левее выделен линк на Gmail - он активен.
Это не единственная странность.
Пытаемся что-то найти:
Попапы не рабртают. Будут ли они работать в гостевом режиме не проверял - поскольку активна кнопка "войти" разлогиниться не получается.
Еще замечено, что если поисковый запрос не начинать с начальной страницы, а изменять старый (т.е , например искать "книжки", а после заменить это на "фильмы") то время от времени гугл выдает капчу с сообщением, что с данного айпи адреса было подозрительно много запросов. Переход на начальную страницу гугла капчу убирает. (грешил на ВПН, но такое бывало и при отключеном)
Переустанавливал браузер начисто. С удалением истории. После синхронизации все повторилось.
Выключение всех расширений не помогло.
На автономной версии все работает корректно. Установленные на автономке расширения в том же наборе на это не повлияли.
Есть ли возможность сравнить настройки автономной версии и штатной?
Или, может, кто-то сталкивался с подобным и подскажет где рыть?
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Продолжаем разговор.
Устанавливаем автономную версию Vivaldi.7.4.3684.46.x64.
Открываем https://www.youtube.com
Т.е вполне нормальное поведение страницы, если не установлены предпочтения .
Пробуем выполнить синхронизацию.
Обращаю внимание - НИ ОДИН пункт не отмечен. Т.е. фактически синхронизация ни с чем.
Снова выполняем тот же запрос (youtube.com)
Господин Шпаньков, это вообще нормально?
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@gozhiy Проверил у себя - не смог повторить.
Попозже проверю на Windows.
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@gozhiy Так, стоп. А вы на чистом профиле без расширений проверяли? У вас же там расширений куча, блокировщики есть. Они запросто могут блокировать что-то на Youtube, при этом остаётся страница-заглушка ютубовская - она мелькает при открытии Youtube.
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На чистом профиле (в автономке) все нормально.
Пробую установить еще раз с синхронизацией.
Кстати, вы в чем то правы насчет кучи насширенимй. После синхронизации со всеми отключеными чекбоксами ВСЕ расширения благополучно установились. Только отключенные. (Это как? Вообще-то это глюк. Может, я другой набор расширений собирался делать)
Если постепенно по одному их подключать, в конце концов все заработает нормально. Но, блин, в чем причина ненормального поведения при полной синхронизации - ХЗ.
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@gozhiy said in Помогите разобраться со странным поведением браузера:
На чистом профиле (в автономке) все нормально.
Пробую установить еще раз с синхронизацией.
Кстати, вы в чем то правы насчет кучи насширенимй. После синхронизации со всеми отключеными чекбоксами ВСЕ расширения благополучно установились. Только отключенные. (Это как? Вообще-то это глюк. Может, я другой набор расширений собирался делать)
Если постепенно по одному их подключать, в конце концов все заработает нормально. Но, блин, в чем причина ненормального поведения при полной синхронизации - ХЗ.
У меня ещё интереснее - пока на втором браузере снимаю отметки с данных для синхронизации, расширение не только синхронизируется, но и устанавливается включенным.
Отправлю баг-репорт.
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Разобрался я, что творилось с Гуглом. Вот так он реагировал, если ему отключить куки (отключил случайно, хотя нафиг они там я не понял )
Что касается поведения страницы Ютуба - там оказалась проблема с расширением. Конкретно - Adblock. Я давно не заглядывал в его настройки, оказывается там появились чекбоксы настройки ютубовской рекламы. Почему-то именно они (причем, выставленные по умолчанию - типа - допускать) хреново действовали на поведение окна.
Не хватило терпения исследовать все это до конца, но обратил внимание, что просто отключение расширений часто не помогают. Приходится удалять полностью. Я понимаю, что с точки зрения разработчиков это может походить на бред, но посмотрим на предыдущий пост - там похожая ситуация.