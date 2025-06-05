В последнее время сайт гугла стал вести себя нехорошо.

Авторизация проходит успешно, но остается активной кнопка "Войти"



Чуть левее выделен линк на Gmail - он активен.

Это не единственная странность.

Пытаемся что-то найти:



Попапы не рабртают. Будут ли они работать в гостевом режиме не проверял - поскольку активна кнопка "войти" разлогиниться не получается.

Еще замечено, что если поисковый запрос не начинать с начальной страницы, а изменять старый (т.е , например искать "книжки", а после заменить это на "фильмы") то время от времени гугл выдает капчу с сообщением, что с данного айпи адреса было подозрительно много запросов. Переход на начальную страницу гугла капчу убирает. (грешил на ВПН, но такое бывало и при отключеном)

Переустанавливал браузер начисто. С удалением истории. После синхронизации все повторилось.

Выключение всех расширений не помогло.

На автономной версии все работает корректно. Установленные на автономке расширения в том же наборе на это не повлияли.

Есть ли возможность сравнить настройки автономной версии и штатной?

Или, может, кто-то сталкивался с подобным и подскажет где рыть?