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Все что нужно... Почему нельзя сделать просто вот именно так... Просто и понятно... Выбор цвета самого "дилла" вывод самой иконки нормально и отключение на фиг превью... Ну вот же идеально выглядящий рабочий вариант... >_< Они еще взяли и CSS переделали... Пришлось переписать свой файл... Уберите эти превью блин. Пусть это будет опция. Спасибо.
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@ZeoNish вам кажется, что это очень красиво? Не всем так кажется.
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@Nikolay68 Превью лучше? Это простой вариант который понятен и прост.
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@Nikolay68 Просто что бы понимать. Вы понимаете понятие визуальной навигации по GUI? Как она работает. Как человек воспринимает UI приложения.
Как пример визуальной навигации это дорожные знаки. Если вы водитель то узнаете некоторые знаки даже с обратной стороны, а другие сможете идентифицировать за время менее одной секунды просто пробежав глазами. Вот так же и тут. Когда у все дилы одинаковые или там мешанина из превью... Навигация усложняется в разы...
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@ZeoNish said in Ну почему так сложно сделать вот так по умолчанию?:
Превью лучше? Это простой вариант который понятен и прост.
Например, вот так - всё понятно и просто, что где?
А если включить скриншоты сайтов, то сразу видно, где какой товар:
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@Shpankov Это только в том случае если ссылка ведет на товар или карточку товара или если вы сами везде ручками проставили картинки... Что странно... Во всех остальных случаях это будет превью главной страницы по умолчанию.
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@ZeoNish said in Ну почему так сложно сделать вот так по умолчанию?:
Во всех остальных случаях это будет превью главной страницы по умолчанию.
Не совсем так. Браузер ищет подходящие варианты для отображения - это могут быть картинки товара, специально подготовленные для iOS превьюшки и т.д. И вот если совсем ничего нет подходящего, то делается скриншот страницы.
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@Shpankov судя по описанию это самое просто решение. Вообще без нагрузки
ps. Сарказм.
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@FoxWMulder да и ты прав на 1000%. Они вообще не вносят в свой план разработки какие то мысли и идеи. Как минимум СНГ в пролете. Возможно где то то там на EN части сайта... Но без обид всем что там работает. Лучше чем ру нет по сути нет сегмента сети. В СНГ самый лучшие сайты и проекты. Они самые сложные и самые замороченные. Я говорю про массовый сегмент в частности. Все сайты европы той же убогие до невозможности. Они как будто застряли в 2000 году. Америка та же вывозит только лишь на стартапах. Которые современные и прогрессивные. Хотя это можно отнести любой современный проект во всех странах. Но та же европа вообще не чем не выделяется в плане веба и сайтов. Они просто замерли в 2000 годах и все. Так же и разрабы вивальди... Ну блин диллы в 2025 году в вивальди смотрятся мягко говоря убого...
Кто то тут вообще топит за предпросмотр товаров в превьюшках... Могу сказать что 90% аудитории вообще плевать что там на превьюшке. Лично я не использую браузер на такие убогие проценты. У меня много закладок вкладок. Которые я использую. Часто и много. И я диллы ищу по фавиконке как и все нормальные люди, а не пытаюсь узнать UI в превьюшке. Для меня это очень жирный минус Вивальди. Пока это неплохой браузер. Но до хорошего или пффф лучшего ему далеко...
Вот
Кто придумал привязывать размер ячейки к ее типу и типу вывода содержимого. Премию Дарвина ему... Просто сделать выбор типа "Иконка, Превью страницы, Своя картинка и ПУСТО" и все... Видимо они разрабатывают на таких же мониторах 2000года... На 27" это тупо не удобно. Иконки слишком мелкие...
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@ZeoNish said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Кто то тут вообще топит за предпросмотр товаров в превьюшках... Могу сказать что 90% аудитории вообще плевать что там на превьюшке.
Вы слишком категоричны и зря считаете, что вот ваш опыт - самый правильный.
Я вам показывал мой workflow с превьюшками - ваши аргументы никак не работают против этого workflow.
Иконки на ячейках - на мой сугубо субъективный взгляд это убожество и примитивизм для пользователей, у которых ограниченный workflow. Ровно то же самое я могу сказать про домены на ячейках, как это сделано в яндекс-браузере. Это тоже полный отстой.
Мы предоставляем несколько вариантов, вплоть до того, чтобы установить свою картинку на ячейку. Для меня лично это жирный плюс Vivaldi. Так что не вижу тут почвы для каких-то серьёзных споров. Если есть предложения по улучшению существующих опций - добро пожаловать в баг-репортошную.
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@Shpankov Это не "примитивизм" а базовые принципы GUI. Это есть понятие структуры и графического интерфейса интерактивной системы маршрутизации.
Если по простому. Когда глазками ты цепляешься за какие то "якори" в GUI. Будь то фавиконки или же какие то грани или рамки. Это база. Фавиконки о чудо не может быть. Для этого и существуют. Что бы вы видели какая это вкладочка у вас открыта. И даже не может быть у вас в браузере. ЭТО ТАК! Вкладки сверху могут быть сжаты но фавиконки будут видны. Всегда! Вы сами это уже делаете так зачем мне это доказывать? Почему это может работать во вкладках сверху но перестает работать в диллах не понятно... Хотя у вас есть режим иконок в тех же диллах. Я не хочу ни кого обидеть. Но можно просто разделать режим отображения и размер в разные дроп списки. Это по сути решит все о чем я тут говорю.
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
домены на ячейках, как это сделано в яндекс-браузере. Это тоже полный отстой
Этот полный отстой по-прежнему лучше, чем этот "идеал" в Вивальди
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@ZeoNish said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Почему это может работать во вкладках сверху но перестает работать в диллах не понятно...
На вкладках фавиконки позволяют легче ориентироваться среди открытых вкладок. Но это на самом деле атавизм с того времени, когда в браузере не было вкладок и фавиконка просто показывала, какой сайт открыт в окне браузера. С появлением вкладок в браузере и при множестве открытых страниц это уже не работает. Поэтому если у вас открыто несколько страниц с одного домена, вам придётся их перебирать вручную, чтобы найти нужную вкладку. Чтобы этот процесс упростить, мы придумали в своё время всплывающие подсказки со скриншотами открытых страниц и визуальные вкладки.
Экспресс-панель была придумана во времена становления Opera Mini - собственно название "Speed Dial" означает "быстрый набор" - т.е. не надо вручную вводить адрес страницы, что на мобильном та ещё задача, а достаточно нажать одну запрограммированную кнопку. А затем эта популярная функция перекочевала на десктоп. И в силу того, что на десктопе места на Экспресс-панели много больше, стало возможным размещать скриншоты страниц, что намного упростило поиск нужной закладки. Это была супер-фича.
Шли годы и постепенно мир начал переходить в мобильный интернет - сегодня он уже преобладает над десктопным, который составляет менее 40% трафика. И, к моему личному сожалению, мобильный дизайн с кнопками и гигантскими элементами меню размером под палец стали мигрировать и на десктоп. Поэтому, например, в Vivaldi по умолчанию теперь на Экспресс-панели фавиконки на ячейках. А скоро, возможно, и ячейки исчезнут, останутся только фавиконки - впрочем, с возможностью включить обратно и ячейки со скриншотами.
Почему мне лично не нравятся иконки в ячейках я уже много раз объяснял и показывал - при наличии нескольких закладок с одного домена ориентироваться между ними практически невозможно. Поэтому у меня всегда включены скриншоты.
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@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Этот полный отстой по-прежнему лучше, чем этот "идеал" в Вивальди
Не преувеличивайте.
Вот так сохраняются страницы Рутуба по умолчанию:
Как видите, вполне в духе яндекс-браузера - красивый домен. Вот только сориентироваться по этим доменам невозможно, пока не прочитаешь подпись.
А теперь вот как это выглядит со скриншотами страниц:
Согласен - не идеально, часть элементов не отобразилась (тут нужен баг-репорт), но даже в этом варианте я визуально могу сориентироваться, где какая ссылка.
Так что я продолжаю настаивать, что в Vivaldi это сделано лучше, чем у других.
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Не преувеличивайте
Я просто включил отображение плиток не фавиконками (на которые я перешёл, устав от кривого ужаса и не желая возиться со своими картинками, которые не синхронизируются) и сделал скриншот того, что у меня есть на сегодняшний день.
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Так что я продолжаю настаивать, что в Vivaldi это сделано лучше, чем у других
Это не "лучше", это хуже чем полный отстой.
Интерфейс сайтов предоставляет быстрый доступ к категориям, мне абсолютно
нет никакой нужды наплодить на экспресс-панели свалку непрогруженных
плиток типа "Рутуб-Кино", "Рутуб-Мультики", "Рутуб-Онеме", "Рутуб-Телевизор" -- достаточно одной с узнаваемым логотипом по центру
@ZeoNish said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
режим отображения и размер в разные дроп списки
Это поддерживаю.
И ещё надо разное отображение для разных экспресс-панелей.
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
часть элементов не отобразилась (тут нужен баг-репорт)
Тут не баг-репорт нужен, а работа отдела контроля качества.
Человек ставит браузер, добавляет сайт, видит кривую поделку школьников, удаляет браузер.
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@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
сделал скриншот того, что у меня есть на сегодняшний день.
Ну, а что на моём скриншоте?
Вы, кстати, пробовали обновить эскизы? И обновляли с выключенным блокировщиком или с включенным?
Это не "лучше", это хуже чем полный отстой.
На вашем скриншоте - да. Но на моём всё выглядит много лучше.
Кроме того, только на небольшом количестве сайтов скриншоты такие - это, как я понимаю, связано с обработкой встроенных медиа-элементов. Но надо разбираться тестерам, поэтому нужен баг-репорт.
плиток типа "Рутуб-Кино", "Рутуб-Мультики", "Рутуб-Онеме", "Рутуб-Телевизор" -- достаточно одной с узнаваемым логотипом по центру
Откройте Rutube и создайте из него закладку на ЭП. У вас будет логотип посередине. Разве вам не это нужно?
Ещё раз, для прояснения вопроса.
В Vivaldi много способов управления эскизом - при создании закладки добавляется логотип или, например, картинка товара. Далее, можно обновить эскиз и получить скриншот сайта. Далее, если это не устраивает, можно установить свою картинку. Далее, если всё это не устраивает, вообще можно включить иконки.
На мой взгляд, этого уже достаточно для того, чтобы не заморачиваться с темой экспресс-панели и спокойно работать в браузере.
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Тут не баг-репорт нужен, а работа отдела контроля качества.
Здесь нужен баг-репорт.
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Человек ставит браузер, добавляет сайт, видит кривую поделку школьников, удаляет браузер.
Человек в большинстве случаев видит иконку, логотип сайта или картинку товара. Зачем вы частные случаи выставляете за норму?
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Человек в большинстве случаев видит иконку, логотип сайта или картинку товара
Может и так, хоть я и не понимаю на чём основана ваша уверенность, что все добаляют закладки через адресную строку.
Смотрите. Я установил новый браузер, прошёл первые шаги настройки (разумеется включил блокировщик - там хорошо описано, почему это хороший выбор), закрыл приветственную вкладку.
Вижу мелкие фавиконки. Окольными путями попадаю в настройки, выставляю размер побольше. Вижу такое:
Вроде бы всё отлично. Теперь я добавляю на экспресс-панель нужные мне сайты, с десяток. Разумеется, я знаю какие это будут сайты, и в каком порядке. Я привык к этому в другом браузере.
Жму кнопку внизу ЭП "+Добавить новую ячейку", вписываю адрес, сохраняю. Повторяю для других сайтов. На этом этапе открывать каждый сайт только для того, чтобы добавить его на ЭП через адресную строку и сразу закрыть - звучит как бред. Мне просто нужны привычные ячейки, и просто очевидно, что лучший способ - через эту кнопку.
Закончил добавлять, вижу такое -
Удалил браузер, пошёл смотреть ютуб в опере.
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Откройте Rutube и создайте из него закладку на ЭП. У вас будет логотип посередине
Нет, не будет.
Ну и моё любимое, на десерт. Отвратительные пиксели. Пошёл записываться к психотерапевту.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
я и не понимаю на чём основана ваша уверенность, что все добаляют закладки через адресную строку.
Потому, что это самое стандартное поведение: человек сначала открывает страницу, читает-смотрит, понимает, что она ему нужна в закладках, и сохраняет её используя кнопку в адресной строке в один клик. Я до вашего примера даже не знал людей, которые создают закладки вручную вбивая адрес. Реально вы первый. Правда, только если вы реально так поступаете, а не провели "синтетический тест".
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Жму кнопку внизу ЭП "+Добавить новую ячейку", вписываю адрес, сохраняю. Повторяю для других сайтов. На этом этапе открывать каждый сайт только для того, чтобы добавить его на ЭП через адресную строку и сразу закрыть - звучит как бред. Мне просто нужны привычные ячейки, и просто очевидно, что лучший способ - через эту кнопку.
Вот видите, а для меня бред вбивать закладки вручную - хорошо, если это просто домен, а если там должна быть статья, раздел, какие-то доп.параметры в URL? На мой взгляд, это самый худший способ создания закладки и я бы лично просто вырезал бы этот вариант из браузера, если бы на то была моя воля.
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Удалил браузер, пошёл смотреть ютуб в опере.
Это ваше предположение. На самом деле, повторю, я не знаю людей, которые сами вручную добавляют URL в закладки на ЭП - там ведь ещё надо прописать и название ячейки, т.е. масса телодвижений, которые обычный пользователь в жизни делать не будет. Гик - будет. Но гик и не боится корявых ячеек. Да и вообще гик быстро разберётся, что добавлять закладки через адресную строку много проще и приятнее.
Фактически вы моделируете очень редкую ситуацию, при этом умалчиваете о том, что проблемные эскизы получаются только на некоторых сайтах, а не на всех. Например, создайте вручную закладку для operaman.ru или vk.com. Вполне приличные скриншоты. И таких сайтов большинство.
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Нет, не будет.
А у вас-то что на скриншоте?
Это логотип и есть
@sedative29rus said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Ну и моё любимое, на десерт. Отвратительные пиксели. Пошёл записываться к психотерапевту.
Ну, это просто микробаг. Вы хоть отправляли баг-репорт?
P.S. Отправил скриншот дизайнеру сайта - поправит.
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
А у вас-то что на скриншоте?
Это логотип и есть
Логотип, но не по центру
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Отправил скриншот дизайнеру сайта - поправит
@Shpankov said in Перевод страниц и интересные изменения дизайна.:
впрочем, я уже переслал жалобу админам сайта
с 21 года поправляет
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Вообще, тот факт, что при добавлении ячейки через адресную строку ставится логотип сайта мы тут на форуме обнаружили совершенно случайно и удивлению не было предела.
С тех пор я раз десять об этом рассказывал разным людям, которые приходили жаловаться на ужасный вид ячеек. Наверное они бы не приходили, если бы все как один добавляли ячейки через аресную строку.