@ FoxWMulder да и ты прав на 1000%. Они вообще не вносят в свой план разработки какие то мысли и идеи. Как минимум СНГ в пролете. Возможно где то то там на EN части сайта... Но без обид всем что там работает. Лучше чем ру нет по сути нет сегмента сети. В СНГ самый лучшие сайты и проекты. Они самые сложные и самые замороченные. Я говорю про массовый сегмент в частности. Все сайты европы той же убогие до невозможности. Они как будто застряли в 2000 году. Америка та же вывозит только лишь на стартапах. Которые современные и прогрессивные. Хотя это можно отнести любой современный проект во всех странах. Но та же европа вообще не чем не выделяется в плане веба и сайтов. Они просто замерли в 2000 годах и все. Так же и разрабы вивальди... Ну блин диллы в 2025 году в вивальди смотрятся мягко говоря убого...

Кто то тут вообще топит за предпросмотр товаров в превьюшках... Могу сказать что 90% аудитории вообще плевать что там на превьюшке. Лично я не использую браузер на такие убогие проценты. У меня много закладок вкладок. Которые я использую. Часто и много. И я диллы ищу по фавиконке как и все нормальные люди, а не пытаюсь узнать UI в превьюшке. Для меня это очень жирный минус Вивальди. Пока это неплохой браузер. Но до хорошего или пффф лучшего ему далеко...

Вот



Кто придумал привязывать размер ячейки к ее типу и типу вывода содержимого. Премию Дарвина ему... Просто сделать выбор типа "Иконка, Превью страницы, Своя картинка и ПУСТО" и все... Видимо они разрабатывают на таких же мониторах 2000года... На 27" это тупо не удобно. Иконки слишком мелкие...