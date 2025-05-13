Во многих местах сталкиваюсь с тем, что окна настроек вылазят за пределы экрана. Вот , примерно, так:



Это я пытаюсь добавить список блокировки рекламы.

Добраться здесь до клавиш подтверждения можно только изменив масштаб интерфейса либо разрешение экрана.

Подозреваю, что такие окна - наследники окон поп-ап меню, т.к. после любого клика рядом с ним окно пропадает.

Такое поведение мы видим еще в однм чуствительном месте - при добавлении закладки через кнопку адресной строки. Ни изменить положение, ни размер здесь не получится.

Предлагается отказаться от такой практики и перейти на обычные окна с возможностью ресайза и изменения положения на экране.