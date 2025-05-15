原文：标签栏重新设计和背景音频播放 - Vivaldi IOS浏览器快照3687.22

今天的快照引入了一种新的标签栏设计和一个选项，可以在后台播放音频。

作者：Akira Hojo

2025年5月13日

新增：

新标签栏设计——我们引入了重新设计的标签栏，该标签栏使管理标签页变得更加容易。除了在标签切换器中堆叠标签页外，您现在还可以将它们直接堆叠在标签栏上。要创建一个标签栈或固定标签页，只需长按标签，然后从上下文菜单中选择所需的选项。

允许后台音频播放 - 通常，当您切换标签页或应用程序时，音频和视频播放将停止。通过此更新，用户可以在其他标签页中或使用其他应用程序中浏览时将内容播放在后台。要启用此选项，请点击V菜单图标->设置->常规->允许后台播放媒体。

变更日志：

[新增] [标签]更新的标签栏设计

[新增] [标签]启用标签栏上的标签栈（vib-877）

[新增] [标签]启用标签栏上的固定标签页（vib-877）

[新增] [音频]允许后台音频播放（VIB-986）

[回归] [同步]忘记用户名文本不对齐中心（vib-1228）

[同步​​]显示加密密码的最小长度错误（VIB-1127）

将Chromium更新为136

（机翻，人肉校订）