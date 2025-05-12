Расширить VPN
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Очень удобно было бы привязывать работу VPN к конкретному сайту. А то одни сайты лучше работают без vpn, другие без него не работают. Задалбывает постоянно то его включать, то выключать.
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@gozhiy said in Расширить VPN:
Очень удобно было бы привязывать работу VPN к конкретному сайту. А то одни сайты лучше работают без vpn, другие без него не работают. Задалбывает постоянно то его включать, то выключать.
Насколько я знаю, это ограничение бесплатной версии Proton VPN.
Да, нашёл этот пункт в настройках. Это платная функция.