давно помню было такое. был css-твик. но он не работает.

вот вариант адаптированый.

.tab-strip { margin-top: -5px; }

но.. если кликнуть прям в нулевой пиксель, то таб не активируется. но это помойму уже системное. на других окна также: если кликнуть в нулевой пиксель над окном то фокус с окна уходит. я лично нативное оформление окна использую. может кто посоветует другое что.

как применить:

Открываем "vivaldi://experiments" (ввести в адресную строку)

Отметить "Allow CSS modification"

Текст выше сохранить в файл с расширением CSS, положить в любую папку на компьютере

Открыть "Настройки" > "Внешний вид". Блок "Свои файлы настройки UI"

Указать путь к папке где лежит ранее сохранённый CSS-файл

Перезапускаем браузер.