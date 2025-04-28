У вкладок неправильный хитбокс
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В какой то версии вивальди вкладки стали как отдельные скругленные прямоугольники. Так вот, такое ощущение, что прямо над таким прямоугольником есть пиксель или несколько (как на картинке), клик по которым не переключает вкладку. Вместо этого идет нажатие на все окно вивальди. Казалось бы, это всего один пиксель, но я с завидной регулярностью попадаю именно на него и вкладка не переключается, что раздражает
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FoxWMulder
давно помню было такое. был css-твик. но он не работает.
вот вариант адаптированый.
.tab-strip { margin-top: -5px; }
но.. если кликнуть прям в нулевой пиксель, то таб не активируется. но это помойму уже системное. на других окна также: если кликнуть в нулевой пиксель над окном то фокус с окна уходит. я лично нативное оформление окна использую. может кто посоветует другое что.
как применить:
Открываем "vivaldi://experiments" (ввести в адресную строку)
Отметить "Allow CSS modification"
Текст выше сохранить в файл с расширением CSS, положить в любую папку на компьютере
Открыть "Настройки" > "Внешний вид". Блок "Свои файлы настройки UI"
Указать путь к папке где лежит ранее сохранённый CSS-файл
Перезапускаем браузер.